【共同研究】Agentic AI × 秘密計算のAlmure、慶應義塾大学との共同研究を開始

Almure株式会社

Almure株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：百瀬孝紀）は、慶應義塾大学 理工学部 河野健二研究室と、秘密計算（Confidential Computing / TEE）技術に関する共同研究を開始したことをお知らせします。Almureは、独自の秘密計算技術により、エンタープライズの機密データをAI Agentに安全に活用する基盤を開発しています。本共同研究では、河野研究室が有するシステムセキュリティ分野の先端的な知見とAlmureの産業起点の実装技術を組み合わせ、実用化に向けた研究開発を加速してまいります。

▶︎ 共同研究の概要

エンタープライズにおけるAI活用では、特に機密データの取り扱いにおいて、業界ごとのセキュリティ標準への準拠対応が最大のボトルネックとなっています。Almureは、この準拠コストを構造的に排除する手段として、処理中のデータまでもハードウェアレベルで保護する「秘密計算」技術の開発を進めています。しかし既存の秘密計算技術には、強固な隔離性を確保しようとすると実行可能なワークロードが制限されるという根本的なトレードオフが存在しており、AI Agentのような高度な処理への適用が困難でした。

本共同研究では、このトレードオフを解消し、暗号鍵管理レベルの安全性と高度なAI実行の汎用性を両立する新たな秘密計算アーキテクチャの確立を目指します。河野研究室が有するシステムセキュリティ分野の先端的な知見と、Almureが持つ産業起点の設計・実装技術を組み合わせ、実用化に向けた研究開発を推進します。

▶︎ コメント

【慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 教授 河野健⼆】機密データをソフトウェアの力だけで守り抜くことは限界を迎え、ハードウェアレベルで機密データを守る秘密計算への期待が高まりつつあります。現状の秘密計算はさまざまな技術的制約から汎用性に欠ける面があります。これまで、そのような技術的制約を緩和するための基礎的な研究を進めてきました。Almure社との共同研究を通じて、そうした基礎的な研究の成果を社会に還元していきたいと考えています。

【Almure 代表取締役CEO 百瀬孝紀】秘密計算技術が真にエンタープライズの課題を解決するためには、基礎研究と実務要件の両面からの設計が不可欠です。河野先生との共同研究を通じて、当社の「purpose-built」な技術アプローチをさらに深化させ、セキュリティ準拠コストの構造的な排除によるオペレーショナルセキュリティの脱却という目標の実現を加速してまいります。

▶︎ 慶應大学 河野研究室について

河野健二教授は、慶應義塾大学理工学部情報工学科にてシステムソフトウェア・セキュリティ分野の研究室を主宰しています。オペレーティングシステム、仮想化技術、ディペンダブルシステムを専門とし、情報処理学会論文賞（1999年、2008年、2009年、2012年）、日本ソフトウェア科学会ソフトウェア論文賞（2014年）など数多くの受賞歴を有しています。

近年は秘密計算・TEE（Trusted Execution Environment）に関する研究に取り組んでおり、経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）の採択プロジェクトであるセキュアコンピュータシステム研究開発センター（CRADSEC）では副センター長を務めています。

▶︎ Almureの「秘密計算」技術

秘密計算とは、ハードウェアレベルで実行環境を隔離・暗号化し、クラウド事業者やシステム管理者からすらアクセス不可能な状態でデータを処理する技術です。これまでのセキュリティが「通信時」や「保管時」の暗号化にとどまっていたのに対し、秘密計算は「処理中」の機密データまでも保護します。Confidential Computing / Trusted Execution Environment (TEE)とも呼ばれ、Confidential VM / Hardware Enclave といった技術があります。

コンピューティング技術は歴史的に、汎用的な基盤層からボトムアップで構築されることが一般的ですが、そうしたアプローチではアプリケーション要件に対応するまでの道のりが長く、技術成熟に長い時間を要してきました。 Almureでは、各業界のセキュリティ標準が実際に要求する仕様という極めて実務的なニーズから逆算し、トップダウンで設計する「purpose-built」なアプローチを取っています。これにより、従来の秘密計算技術では困難だった、暗号鍵管理レベルの安全性と高度なAI処理の汎用性の両立を実現します。「セキュリティ準拠に特化した秘密計算」という新しい技術的アプローチにより、顧客価値への転換と秘密計算市場の成熟をスピーディーに進めていきます。

▶︎ 採用に関して

我々と共に根源的な課題解決に挑む、コアメンバーを募集しています。当社のビジョンに共感いただける方からのご連絡をお待ちしています。

Almure採用ページ :https://almure.io/careers.html

会社概要

社名 ：Almure株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 百瀬孝紀

所在地 ：東京都渋谷区円山町5番3号 MIEUX渋谷ビル8階

設立 ：2026年1月

URL ：https://almure.io

事業内容：エンタープライズAI Agent向けセキュリティインフラの構築、秘密計算技術の研究開発