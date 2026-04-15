株式会社キミカ

アルギン酸メーカーの株式会社キミカ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：笠原文善、以下「キミカ」）は、第53回環境賞（国立環境研究所・日刊工業新聞社共催、環境省後援）において、優良賞を受賞しました。

環境賞は、1974年創設の最も伝統ある環境表彰制度のひとつです。地球環境問題が深刻さを増す中、半世紀にわたり、環境を守り未来につなげる調査、研究、技術・製品開発、実践活動を表彰してきました。

キミカは今回、ほかに使い道のない漂着海藻を原料として有効活用し、海洋環境を犠牲にすることなく海藻の食物繊維「アルギン酸」を85年間にわたり供給し続けてきたことなどが高い評価を受け、優良賞に選定されました（受賞対象となった事業の概要はサステナビリティレポート(https://www.kimica.jp/pdf/catalog/sustainability-report.pdf)で詳しく紹介しています）。

キミカはこれからも、本業の事業活動を通じて地球環境の保全・改善に貢献し、人と地球に優しい会社を目指してまいります。

【株式会社キミカ】

海藻由来の天然多糖類「アルギン酸」の日本唯一のメーカーです。アルギン酸市場における国内シェアは90％を超え、高品質が求められる食品・医薬品向けの分野では世界においてもトップ企業です。

近年はSDGsのフロントランナーとしても注目されており、2020年には日本のSDGsの最高賞「ジャパンSDGsアワード」の特別賞を受賞、2021 年には環境大臣賞を2度受賞、2022年には英国王立財団が創設した世界で最も権威ある環境賞「アースショット賞」にノミネートされています。

【お問い合わせ】

株式会社キミカ 営業開発部 倉根

TEL:03-3548-1941

tokyo-office@kimica.jp