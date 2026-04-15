「第25回大塚バラまつり」を5月3日から開催！約710品種1210株のバラを楽しめる祭典

豊島区第12回フォトコンテスト最優秀賞作品「バラ咲く広場」

豊島区は、南大塚都電沿線協議会と連携し、大塚バラロード※やTRAMパル大塚にて、「第25回大塚バラまつり」を5月3日（日）から開催します。

「都電とバラ」のまちへ！大塚バラまつり開催

都電荒川線の大塚駅前から向原までの沿線では、かつて、ごみの不法投棄や自転車等の違法駐輪が地域課題となっていました。そこで、地域商店街や住民と協力して沿線の環境整備を進めるなか、昔植えられた約100株のバラが発見されたことをきっかけに、「都電とバラ」を大塚の新しい風物詩にする取り組みが始まりました。平成22年からは、景観の美しい安全なまちづくりを目的に地域の方々がボランティアとして、毎月第3日曜日にバラの植樹や手入れなどを行っており、現在は年2回、春と秋にバラまつりを実施しています。

現在、バラの品種は約710品種1210株と都内有数であり、大塚バラロードでは「有名人の名が付けられているバラ」や「香りを楽しめるバラ」など、様々な特徴があるバラをお楽しみいただけます。

また、初日の3日（日）は、10時よりTRAMパル大塚でオープニングセレモニーを行うほか、毎年大盛況のバラ苗の即売会やバラの切り花・都電グッズの販売、子ども向けワークショップなどを開催します。

さらに、本イベントの開催に合わせ、第13回「都電とバラ」フォトコンテストも実施。フォトコンテストでは、大塚バラロードやTRAMパル大塚に咲くバラの写真を募集し、10月11日から開催予定の秋のバラ祭りにて、入賞作品の表彰式を行います。

※都電荒川線（東京さくらトラム）大塚駅前から向原までの線路沿いの道。地域では「大塚バラロード」の愛称で親しまれている。

南大塚都電沿線協議会 小山 健会長のコメント

開催にあたり南大塚都電沿線協議会の小山 健会長は、「今年も都電沿線は、色とりどりのバラが咲き乱れバラの香りに包まれます。ゴールデンウィークのお出かけや、お近くに立ち寄りの際は、ぜひ、大塚のまちに遊びに来てください」と話しています。

「第25回大塚バラまつり」開催概要

第13回「都電とバラ」フォトコンテスト開催概要

- 期間：令和8年5月3日（日）から5月24日（日）まで- 会場：大塚バラロード、大塚駅前広場（TRAMパル大塚）- 主催：南大塚都電沿線協議会、共催：豊島区- 詳細：https://www.toden-rose.com/wp/- テーマ：「都電とバラ」- 応募資格：小学生以上の方- サイズ：A4版の現像した写真のみ※作品は未発表で、ほかのコンテストに応募していない自作品(2点まで)に限る。- 応募先：〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-52-3六栄ビル 喫茶いちこし2F 有限会社文字屋 宛- 募集期間：令和8年6月30日（火）必着分

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-42-45631f114e5946761d1213ee0dee9388.pdf