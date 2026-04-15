日々の積み重ねが、毎月の“お楽しみ”につながる！スマホアプリ「アルコイン」で歩みの成果を形にする「ランクプログラム」を6月1日に開始

株式会社Agoop

歩くだけでコインがたまり、たまったコインを「PayPayポイント」や「Amazonギフトカード」などと交換できるスマホアプリ「アルコイン」を提供する株式会社Agoop（アグープ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：加藤有祐）は、アプリをより楽しく継続してご利用いただくための新たな取り組みとして、「ランクプログラム」を2026年6月1日に開始します。

「アルコイン」のダウンロードは、こちら

App Store・Google Play共通：https://walkcoin.go.link/iVnF5

アプリ紹介ページ（パソコンからのアクセス）：https://agoop.co.jp/appslib/walkcoin/

■「ランクプログラム」の概要

1.内容

1カ月間に獲得した「ランクポイント」の総数に応じて、翌月のランクが「レギュラー」から「プラチナ」までの5段階で決定します。上位ランクになるほど、動画広告表示のスキップ回数やすごろくチャレンジチケットの保有枚数の上限がアップするなど、アプリの利用がよりスムーズになり、アルコインをより快適にご利用いただけるようになります。

2.ランク特典の詳細- 動画広告スキップチケットの付与（ゴールド以上） 毎月1日に、広告再生ボーナスに利用できるスキップチケットがランクに応じて付与されます。- すごろくチャレンジチケット保有上限枚数の変更 約500歩ごとに獲得できる「すごろくチャレンジ」チケットを保有できる枚数がランクに応じて変更されます。- アプリ起動時の広告非表示（シルバー以上） 通常、アプリ起動時に表示される広告の表示がなくなります。- 目標歩数達成ボーナスの月間獲得上限の変更 1日ごとの目標達成で獲得できるボーナスの月間上限がランクに応じて変更されます。

※今回の「ランクプログラム」導入に伴い、目標歩数達成ボーナスの月間獲得上限および「すごろくチャレンジ」チケット保有上限枚数を変更します。

※動画広告スキップチケットの詳細は、こちら(https://vintage-elm-817.notion.site/2e0057c25b6d8079a011f013e1ef70cb)をご覧ください。

※広告再生ボーナスの詳細は、こちら(https://vintage-elm-817.notion.site/121057c25b6d8017afcadcd77d077b33)をご覧ください。

※目標歩数達成ボーナスの詳細は、こちら(https://vintage-elm-817.notion.site/121057c25b6d8007b69aec3422274311)をご覧ください。

3.ランクポイントの獲得方法

日々のアプリ利用を通して、ランクアップに必要なポイントを獲得できます。

4.ランクの確認方法

アプリ内の「マイページ」から、現在のランクや今月のランクポイント獲得状況を確認できます。

■スケジュールについて

- ランクポイント加算開始：2026年5月1日（金）6月のランクを判定するためのランクポイント加算が始まります。- 「ランクプログラム」本格運用開始：2026年6月1日（月）5月の集計結果に基づきランクを判定、ランク特典の適用を開始します。

「アルコイン」を最新バージョンにアップデートしてご利用ください。

最新バージョン（2026年5月1日時点）

iOS: 2.63.0 以上

Android:2.66.0 以上

■「アルコイン」について

「アルコイン」は、通学や通勤、外出などの日常の移動でコインがたまり、たまったコインを「PayPayポイント」や「Amazonギフトカード」をはじめとする電子ギフト券などと交換することができるスマホアプリです。歩くだけで自動的に歩数がカウントされるため、特別な操作は必要なく、簡単にコインをためることができます。また、一日の行動履歴を記録する日記機能が付いており、歩いた道のりを振り返ることもできます。

「アルコイン」のダウンロードは、こちら

App Store・Google Play共通：https://walkcoin.go.link/iVnF5

アプリ紹介ページ（パソコンからのアクセス）：https://agoop.co.jp/appslib/walkcoin/

「アルコイン」公式サイト：https://agoop.co.jp/appslib/walkcoin/

「アルコイン」公式X（旧Twitter）：https://x.com/walk_coin

※「PayPayポイント」は出金・譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※このプログラムは、株式会社Agoopが提供するものです。このプログラムに関するお問い合わせは、アルコインサポート [agoop-app-support(at-mark)agoop.co.jp]へお願いします。(at-mark)を「@」に置き換えてください。

※このプレスリリースに記載されている社名および商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※このプレスリリースに記載されている情報は発表日時点のものであり、予告なく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。