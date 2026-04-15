【なめらかプリン×祇園辻利】「パステル」からまろやかな“抹茶ラテ”の味わいを楽しめる『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』を新発売！抹茶の奥深い香りとプリンのなめらかさがコラボレーションした季節限定プリン

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株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、「パステル」より、 2026年5月1日（金）から株式会社祇園辻利（本社︓京都府京都市、代表取締役 社長︓三好 正晃、以下︓「祇園辻利」）とコラボレーションした『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』を発売いたします



*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。






　「パステル」は1984年に創業、看板商品の「なめらかプリン」は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。そしてこのたび、「祇園辻利」とコラボレーションした新作のプリンをお届けいたします。




■“なめらかプリンブーム”の火付け役「パステル」×日本茶専門店「祇園辻利」のコラボが再び！


　抹茶＆ミルクのコクでまろやかな“抹茶ラテ”の味わいを楽しめる『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』が新登場！


　2026年5月1日（金）より日本茶専門店「祇園辻利」との新作コラボスイーツ『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』を発売いたします。3年連続となる「祇園辻利」とのコラボレーションとして、今年は初となる“抹茶ラテ”の味わいを採用。抹茶のほろ苦さにミルクのコクを重ねることで、“抹茶ラテ”の味わいを表現しました。


　とろけるような食感を楽しめる看板商品『なめらかプリン』と、「祇園辻利」の抹茶の香りが調和した、コラボ限定のプリンです。


　「祇園辻利」とのコラボでしかお楽しみいただけない『なめらかプリン』を、ぜひこの機会にお楽しみください。



　オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。


●「祇園辻利」コラボ新商品 概要


*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。






祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン


販売期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）


価　　格：540円（税込）


販売店舗：全国の「パステル」店舗


こだわり：日本茶専門店「祇園辻利」との新作コラボスイーツ『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』。3


　　　　　年連続となる「祇園辻利」とのコラボレーションとして、今年は初となる“抹茶ラテ”の味わ


　　　　　いを採用。看板商品の『なめらかプリン』に「祇園辻利」の抹茶を使用し、抹茶のほろ苦さ


　　　　　にミルクのコクを重ねることで“抹茶ラテ”の味わいを表現しました。初夏にもぴったりな、


　　　　　まろやかでやさしい味わいに。「パステル」自慢のとろけるようななめらかな食感に、抹茶


　　　　　の味わいがあわさったコラボ限定のプリンです。期間限定の発売となりますので、この機会


　　　　　にぜひご賞味ください。


●京都の日本茶専門店「祇園辻利」について



祇園辻利の歴史は、1860年（萬延元年）。屋号を初代・辻利右衛門の名より「辻利」とし、山城国宇治村（現・京都府宇治市）にて宇治茶の製造と販売を開業したことに始まります。のちに京都・祇園を礎とすることから「祇園辻利」と改名いたしました。また、時代に合わせ日本茶の旨みを追求する祇園辻利は、1978年に「茶寮都路里」をオープン。日本茶を贅沢に使った良質なお茶スイーツを開発・提供しています。2023年10月には、玉露・煎茶・ほうじ茶など「揉み茶（もみちゃ）」専門の新ブランドとして京都駅に「ぶぶる」が誕生。お茶がもたらしてくれる「歓び」のひとときを、多くの方々へお届けしてまいります。





●「パステル」について



オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。





＜公式HP＞https://pastel-pudding.com


＜公式X＞https://x.com/pastel_npudding


＜公式インスタグラム＞https://www.instagram.com/pastel_npudding


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*画像はすべてイメージです。


●オールハーツ・カンパニー会社概要


会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー


代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊


東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階


名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階


関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2


設立日：2012年9月3日


資本金：1億円


事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発


コーポレートサイト：https://allheartscompany.com



＜運営ブランド＞


・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com


・ねこねこ：https://neko2.co


・PASTEL：https://pastel-pudding.com


・PINEDE：https://pinede.co.jp　


・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp　


・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com


・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com　


・OGGI：https://www.cucina-oggi.com　


・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie