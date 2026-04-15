【なめらかプリン×祇園辻利】「パステル」からまろやかな“抹茶ラテ”の味わいを楽しめる『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』を新発売！抹茶の奥深い香りとプリンのなめらかさがコラボレーションした季節限定プリン

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、「パステル」より、 2026年5月1日（金）から株式会社祇園辻利（本社︓京都府京都市、代表取締役 社長︓三好 正晃、以下︓「祇園辻利」）とコラボレーションした『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』を発売いたします

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

「パステル」は1984年に創業、看板商品の「なめらかプリン」は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。そしてこのたび、「祇園辻利」とコラボレーションした新作のプリンをお届けいたします。

■“なめらかプリンブーム”の火付け役「パステル」×日本茶専門店「祇園辻利」のコラボが再び！

抹茶＆ミルクのコクでまろやかな“抹茶ラテ”の味わいを楽しめる『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』が新登場！

2026年5月1日（金）より日本茶専門店「祇園辻利」との新作コラボスイーツ『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』を発売いたします。3年連続となる「祇園辻利」とのコラボレーションとして、今年は初となる“抹茶ラテ”の味わいを採用。抹茶のほろ苦さにミルクのコクを重ねることで、“抹茶ラテ”の味わいを表現しました。

とろけるような食感を楽しめる看板商品『なめらかプリン』と、「祇園辻利」の抹茶の香りが調和した、コラボ限定のプリンです。

「祇園辻利」とのコラボでしかお楽しみいただけない『なめらかプリン』を、ぜひこの機会にお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●「祇園辻利」コラボ新商品 概要

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン

販売期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

価 格：540円（税込）

販売店舗：全国の「パステル」店舗

こだわり：日本茶専門店「祇園辻利」との新作コラボスイーツ『祇園辻利の薫る抹茶ラテプリン』。3

年連続となる「祇園辻利」とのコラボレーションとして、今年は初となる“抹茶ラテ”の味わ

いを採用。看板商品の『なめらかプリン』に「祇園辻利」の抹茶を使用し、抹茶のほろ苦さ

にミルクのコクを重ねることで“抹茶ラテ”の味わいを表現しました。初夏にもぴったりな、

まろやかでやさしい味わいに。「パステル」自慢のとろけるようななめらかな食感に、抹茶

の味わいがあわさったコラボ限定のプリンです。期間限定の発売となりますので、この機会

にぜひご賞味ください。

●京都の日本茶専門店「祇園辻利」について

祇園辻利の歴史は、1860年（萬延元年）。屋号を初代・辻利右衛門の名より「辻利」とし、山城国宇治村（現・京都府宇治市）にて宇治茶の製造と販売を開業したことに始まります。のちに京都・祇園を礎とすることから「祇園辻利」と改名いたしました。また、時代に合わせ日本茶の旨みを追求する祇園辻利は、1978年に「茶寮都路里」をオープン。日本茶を贅沢に使った良質なお茶スイーツを開発・提供しています。2023年10月には、玉露・煎茶・ほうじ茶など「揉み茶（もみちゃ）」専門の新ブランドとして京都駅に「ぶぶる」が誕生。お茶がもたらしてくれる「歓び」のひとときを、多くの方々へお届けしてまいります。

●「パステル」について

オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

＜公式HP＞https://pastel-pudding.com

＜公式X＞https://x.com/pastel_npudding

＜公式インスタグラム＞https://www.instagram.com/pastel_npudding

*画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie