インパクト投資の「実践」を解き明かす。ImpactShare、解説動画シリーズを全7本一挙公開

一般社団法人ImpactShare

インパクト投資の普及を推進する一般社団法人ImpactShareは、米日財団（United States-Japan Foundation）の助成を受け、インパクト投資の基礎からアセットクラス別の実践事例までを網羅した解説動画シリーズを公開いたしました。本シリーズでは、インパクト投資の定義や歴史といった全体像に加え、VC（ベンチャーキャピタル）、PE（プライベートエクイティ）事業会社CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）、上場株、ブレンデッド・ファイナンスなど、グローバルな先駆け的な事例や知見も交えた多様な手法の最前線を対談形式で分かりやすくお届けします。

■ プロジェクトの背景：現場の「問い」に答え、行動を促す

現在、多くの金融機関、事業会社、投資家の方々から「インパクト投資への関心はあるが、具体的にどのような機関がどのような手法で、どのような意図や戦略を実践しているか実感が湧かない」という声を数多くいただいています。

特に、以下のような層から具体的な実践知が強く求められています。

● 金融実務家・機関投資家： ESG投資から一歩踏み込み、インパクト戦略を持った運用を検討していて、インパクト投資戦略や手法、実例について知りたい方。

● 事業会社の新規事業担当者： 社会課題解決を本業の成長に取り込む新規事業開発の企画担当、「インパクトCVC」への挑戦を模索している方。

● 次世代の投資家・寄付者： 寄付から投資まで、自身の資本をいかに最適に配分すべきかを探求している方。

こうした声に応えるべく、私たちは「インパクト投資の『理論』を『実践』へつなぐ架け橋」となる動画シリーズを制作しました。

インパクト投資の原理原則を説くだけでなく、アセットクラスごとの投資判断や価値評価のプロセスを対談形式で深掘りします。インパクト投資の実践に向けた「最初の心理的ハードル」を取り払い、日本におけるインパクト投資のエコシステム拡大を目指します。

全7本のプログラム構成

本シリーズは、各プレイヤーがどのような戦略でインパクト投資を行い、社会性と経済性を両立させているかを解き明かします。

●第1回：インパクト投資の全体像

○ 定義、歴史、背景、投資のスペクトラム、種類

●第2回：インパクトベンチャーキャピタル、プライベートエクイティファンド

○ スタートアップへの投資を通じた社会的課題解決のケーススタディ

○ 事例：SJF Ventures、Norrsken VC、New Markets Venture Partners、Bain Capital Double Impact

●第3回： 事業会社によるインパクトCVC

○ 本業とのシナジーとインパクト創出の両立手法

○ 事例： TELUS Pollinator Fund for Good、Autodesk Foundation

●第4回：インパクト投資におけるアセットオーナー

○ 資金の出し手である、保険会社、年金等がインパクト投資に求めるもの

○ 事例：チューリッヒ保険、PGGM、Temasek

●第5回：上場株のインパクト投資

○ 公開市場におけるエンゲージメントとインパクト評価

○ 事例：Baillie Gifford、T. Rowe Price、Wellington Management

●第6回：ブレンデッドファイナンス

○ 公的資金と民間資金を組み合わせた新しいリスクテイクの形

○ 事例：SDG Loan Fund、Catalytic Transition Fund

●第7回：インパクト・ファーストファンド

○ 社会的リターンを最優先する投資の意義と持続可能性

○ 事例：Builders Vision、McConnell Foundation、Omidyar Network

動画の見どころ

● 多様なインパクト投資戦略の紹介：アセットクラス毎に異なる投資戦略など、多様なインパクト戦略を包括的に解説。

● ケーススタディ：戦略や理論だけでなく、具体的な実践例を多く紹介。

● インパクト投資手法の具体化: 抽象的になりがちな「インパクト測定・マネジメント」の具体例を提示。

● 実務家による解説: 実践者の知見や課題に基づき、各手法の特徴を解説。

視聴方法

ImpactShare公式YouTubeチャンネルより、どなたでも無料でご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/@impactshare_org

本プロジェクトについて

本動画シリーズは、日本と米国の相互理解と協力関係を深める活動を支援する米日財団の助成により制作されました。

本映像制作にあたり、以下の皆様にご協力いただきました。

映像編集協力:日テレ共創ラボ（日本テレビホールディングス株式会社）、株式会社イカロス

一般社団法人ImpactShare

所在地：東京都港区南青山

理事：須藤奈応、石田ともみ、中村将人

ミッション：社会課題をビジネスで解決するプロジェクトやビジネスが持続的に活動を続けられるよう、必要な資金や支援を受けられるエコシステムの構築

ImpactShare ニュースレター：https://impactshare.substack.com/ （登録無料）

Email: info@impactshare.org