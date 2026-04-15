“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティーご招待

新菱冷熱工業株式会社

新菱冷熱工業株式会社は、2026年7月3日に開催される東京ディズニーランド(R)「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」に、クイズに答えて正解者の中から抽選で10組20名様をご招待するキャンペーンを、2026年4月15日～2026年5月15日まで開催します。



“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティーは、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」実施中の東京ディズニーランドを貸切で楽しむことができるもので、当日の来園者全員にプレゼントもあります。そのほか、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念したスペシャルグリーティングの実施も予定されております。この機会をお見逃しなく、ぜひご応募ください。

新菱冷熱工業株式会社は、東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。



【新菱冷熱さわやかキャンペーン概要】

＜キャンペーンURL＞

https://www.shinryo.com/sponsor/cp13/

＜応募期間＞

2026年4月15日（水）～2026年5月15日（金）

＜賞品＞

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート（ペア）（10組20名様）

＜応募方法＞

上記キャンペーンURLからお申込みいただけます。