『カウボーイビバップ』のアイキャッチ プルオーバーフーディー、ホログラムTシャツ、集合 A4キャラファイングラフなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カウボーイビバップ』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カウボーイビバップ』の商品の受注を4月10日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/402?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼アイキャッチ プルオーバーフーディー

アイキャッチ、「SEE YOU SPACE COWBOY...」をプルオーバーフーディーに仕上げました。

シンプルなプルオーバータイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \7,678(税込)

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼ホログラムTシャツ

オープニングのスパイク・スピーゲル、アイキャッチをホログラムの箔プリントでメタリックに輝くデザインに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



※製造工程の関係上、商品にプレス跡が残っている場合がございますが、不良ではございませんのでご安心ください。

※一度ご洗濯いただければ目立たなくなります。

▽仕様

価格 ：各 \4,620(税込)

種類 ：全2種（スパイク・スピーゲル、アイキャッチ）

サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：綿100%

▼集合 A4キャラファイングラフ

キャラクターデザインの川元利浩さんが描かれた、スパイク・スピーゲル、ジェット・ブラック、フェイ・ヴァレンタイン、エドワード・ウォン・ハウ・ペペル・チブルスキー4世、アイン、ビシャス、ジュリアのイラストをキャラファイングラフに仕上げました。



キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

額縁入りのプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \14,300(税込)

種類 ：全2種（A、B）

サイズ：額縁：（約）44×35.4cm イラスト：A4 プレート：（約）1.5×5cm

素材 ：本体：紙 額：樹脂 プレート：アルミニウム

▼エドのスマイリーマーク ネクタイ

エドのスマイリーマークの描き起こしイラストをネクタイに仕上げました。

小剣通しには「ACCESS CODE」の文字をレイアウトしています。

ビジネスからパーティーシーンまで、様々な場面でご活用ください。

▽仕様

価格 ：\6,050(税込)

サイズ：（約）全長144cm、大剣幅7cm

素材 ：ポリエステル100%

▼スパイク・スピーゲル BIGジップトートバッグ

オープニングのスパイク・スピーゲルをBIGなジップトートバッグに仕上げました。

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\4,950(税込)

サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/402?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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