システムファイブ、4チャンネル/6トラックコンパクトレコーダー「Deity Microphones PR-4」を5月末頃より出荷開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年4月14日に発表された、4チャンネル/6トラックコンパクトレコーダー「Deity Microphones PR-4」の取り扱いを開始いたしました。出荷開始は5月末頃を予定しています。

当店限定で専用レコーダーバッグと充電式バッテリーを無償でプレゼントいたします。数量限定となりますので、お早めにお買い求めください。

また、4月30日(木)に東京・半蔵門にてPR-4の体験会を開催します。

詳細は決まり次第、こちらの記事(https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140151)にてお知らせいたします。

ご購入はこちら :https://www.system5.jp/products/n_1216549

製品の特長

小規模な制作現場では、専任のサウンドミキサーを配置できないケースも少なくありません。

しかしながら、複数のマイクを使用した高品質でクリアな音声収録は、映像制作において欠かせない要素です。

こうしたニーズに応えるべく開発されたのが「PR-4」です。

カメラへ直接マウント＆内蔵64GB SSD

カメラへ直接マウントできるコンパクトな設計。

ワンマンオペレーター、少人数の制作チーム、高音質なマルチトラック録音を求めるビデオグラファー、機材を軽量化したい映画製作者に最適です。

最大1TBのSDカードと内蔵64GB SSDへの同時録音に対応し、万が一のトラブルにも備えたバックアップ体制を実現します。

高音質かつ柔軟な収録性能

4入力 / 6トラックに対応し、XLRマイクとワイヤレスマイクの同時録音が可能です。

各入力信号の独立トラックとステレオミックスを同時に記録できます。

さらに32-bit Float録音によりゲイン調整の手間を軽減し、歪みのない高品位な音声収録を実現。

デュアルADCマイクプリアンプは最大+60dBの超低ノイズゲインを提供し、繊細な音もクリアに収音します。

効率的なミキシングと柔軟な音声制御

Automix（オートミックス）機能により、複数のマイク入力を自動で最適にミキシング。

さらに柔軟なルーティングマトリックスにより、カメラやヘッドフォン、ミックスへの信号割り当てを自由に設定でき、現場に応じた柔軟な運用が可能です。

プロフェッショナル機器との高い連携性

ワイヤレスタイムコード同期に対応し、スレートやレコーダー、タイムコードボックスと直接同期が可能です。

また、AES3 / AES42デジタルオーディオに対応し、プロ仕様のデジタルマイクや各種機器との高い互換性を備えています。

直感的な操作性とリモート管理

カラータッチスクリーンを搭載し、ジェスチャーによる直感的な操作と視認性の高いレベル確認が可能です。

さらにSidus Audioアプリにより、スマートフォンやタブレットからリモートでの監視・操作にも対応しています。

長時間運用を支える電源設計

NP-Fバッテリーに対応し、充電式リチウムバッテリーによる長時間の安定した運用が可能です。

ご購入はこちら

4チャンネル/6トラックコンパクトレコーダーPR-4

当店販売価格：84,700円（税込）

5月末頃出荷開始予定

★数量限定★専用レコーダーバッグと充電式バッテリーをプレゼント

ご購入はこちら :https://www.system5.jp/products/n_1216549

専用レコーダーバッグ充電式バッテリー

Deity Microphonesについて

Deity Microphonesは、Aputure Imaging Industries Co., Ltd.社(中国・深圳)が提供するブランドで、映画製作やコンテンツ制作、放送業務向けに高品質なオーディオソリューションを提供しています。特に、撮影現場やライブ配信、映画制作など、音声が重要視される多様なシーンで活躍する機器を取り揃えており、グローバルで評価を得ています。システムファイブは一次販売代理店として、高品質なオーディオソリューションであるDeity Microphones製品を日本市場に提供するとともに、充実したアフターサポートも提供しています。

二次代理店募集について

株式会社システムファイブは、Deity Microphones製品の日本における正規輸入代理店です。

国内でのさらなる普及を目指し、Deity Microphones製品を取り扱っていただける二次代理店の募集も行っています。映像・音響機器の販売に携わる企業の皆様に、ビジネス創出の機会を提供いたします。お気軽に下記よりお問い合わせください。

https://www.system5.jp/pages/businesscompany

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/