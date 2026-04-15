「危ないAI」を現場の負担ゼロでブロック。”ラクして守る”AIセキュリティ「マモラクAI」ベータ版提供開始

株式会社MONO BRAIN

AIセキュリティプラットフォームを開発する株式会社MONO BRAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 真輝、以下「MONO BRAIN」）は、従業員のブラウザに拡張機能を追加するだけで、シャドーAIの利用検知や機密情報の自動マスキングを実現する次世代AIセキュリティエージェント「マモラクAI」のβ版提供を開始いたしました。

■ 開発の背景：「ガバナンス（守り）」と「現場の生産性（ラク）」の両立

ChatGPTをはじめとする生成AIの業務利用が急速に進む中、企業は「プロンプトへの機密情報の入力（データ漏洩リスク）」や「未承認AIツールの利用（シャドーAI）」といった新たなセキュリティ課題に直面しています。

MONO BRAINは、この課題を解決するため「現場のユーザビリティを一切損なわずに、強固な統制を効かせる」ことをコンセプトとした、ブラウザ拡張機能型のエージェント「マモラクAI」を開発いたしました。

■ 「マモラクAI」の主な特長

複雑なシステム構築は一切不要。MDM等でブラウザに拡張機能を配布するだけで、最短1日で全社のAIガバナンス環境を構築できます。

1. リアルタイムDLPと「自動マスキング（提案型）」

従業員がAIにプロンプトを送信する直前に、ブラウザ内でリアルタイムにデータをスキャンします。クレジットカード番号やメールアドレスなどの機密情報を検知した場合、送信を一時停止し、ワンクリックで「＊＊＊＊」に伏せ字化（マスキング）して送信するよう提案します。これにより、従業員はプロンプトを書き直す手間なく安全にAIを利用できます。また、業務が止まることを防ぐため、理由を入力した上でそのまま送信できる「セルフ・オーバーライド機能」も備えています。

2. シャドーAIの検知と「安全なツールへの誘導（ナッジ）」

会社が許可していない未承認の無料AIツール等へのアクセスを検知・ブロックします。単に禁止するだけでなく、「代わりに社内標準のAIツールをご利用ください」という案内とともに安全な代替手段へのリンク（ナッジ）を提示することで、現場を迷わせることなく正しいツールへ誘導します。

3. ゼロ・データ・エクスプロージャー（完全ローカル処理）

プロンプトの機密情報スキャンはすべて従業員のブラウザ内（ローカル環境）で完結します。入力されたプロンプトの生データがマモラクAIの管理サーバーへ送信・保存されることは一切ないため、導入企業に新たな外部流出リスク（サードパーティリスク）を生じさせません。

4. リアルタイムなリスクの可視化（管理者ダッシュボード）

情報システム部門の管理者は、ダッシュボードを通じて「DLPの作動回数」「保護された送信数」「未承認AIへのアクセス試行」をリアルタイムに把握できます。現場の利便性を保ちながら、全社的なAI利用の健全性を可視化します。

■ β版の事前登録について

本日より、「マモラクAI」クローズドβ版の先行エントリー受付を開始いたします。「現場のAI活用を推進したいが、セキュリティ要件で足踏みしている」「既存のセキュリティツールの運用負荷が高い」とお悩みの企業様は、ぜひお問い合わせください。

▼ 現場を止めないAIセキュリティ「マモラクAI」

β版の事前登録・デモのお申し込みはこちら

https://modelsafe.jp/contact

■ 株式会社MONO BRAINについて

MONO BRAINは、「AIの価値を最大化するための攻めのAIガバナンス」の社会実装を目指すAIセキュリティの専門集団です。AI特有の脆弱性からシステムを保護する統合プラットフォーム「MODEL SAFE」の開発・提供や、一般社団法人AIガバナンス協会への参画を通じ、企業がより大胆にイノベーションのアクセルを踏める社会の実現に貢献してまいります。

▼ AIセキュリティプラットフォームの概要はこちら

https://modelsafe.jp/