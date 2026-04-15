【なぜ、この形なのか。】フリースプラング×トゥールビヨン搭載、構造から生まれた機械式時計が4/15(水)応援購入サービス「Makuake」に登場
2026年4月15日、ハマダファクトリー(代表：浜田 圭祐)が手掛けるサービス「LUNERA(ルネラ)」は、国際デザイン賞25冠を誇る高級機械式時計ブランド「AGELOCER(エイジローサー)」の新作モデル「フリースプラングバランス・マンタ・トゥールビヨンウォッチ」を、“応援購入サービス”Makuakeにて日本国内で初めて販売を開始いたします。
構造から導かれたトゥールビヨンの答え
本製品は、フリースプラング×トゥールビヨンという高度な機構を搭載しながら、構造からデザインを導くという思想で開発された機械式時計です。
なぜこの形なのか。
その答えは“構造”にあります。
Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/manta-tourbillon-watch/
■なぜ、今この時計なのか
近年、トゥールビヨン搭載モデルは増えています。
しかしその多くは、「見せるための機構」として扱われているのが現状です。
本来トゥールビヨンとは、重力による誤差を打ち消すために生まれた機構。
その“意味”や“役割”が、十分に伝わっているとは言えません。
本プロジェクトでは、トゥールビヨンを装飾としてではなく、
本来の構造的価値として再定義することを目的としました。
フリースプラング×トゥールビヨン。機構思想がそのまま形になった一本。
■製品の特徴
＜フリースプラング・バランス搭載＞
従来のヒゲゼンマイ調整機構を排除し、バランスホイールのウェイトによって回転そのものを制御するフリースプラング方式を採用。
高い調整精度と安定性を実現する一方、製造・調整難度の高い構造です。
精度を追求した結果たどり着く、フリースプラングという選択。
＜トゥールビヨン機構＞
重力による姿勢差を補正する機構として知られるトゥールビヨンを搭載。
その回転運動を視覚的に確認できる設計としています。
重力に抗う回転機構。その本質を、視覚で理解する。
＜構造から導かれたデザイン＞
本モデルは、外観デザインから設計されたものではありません。
機構配置・重心・動きの流れを突き詰めた結果、現在の造形に至りました。
装飾ではなく、構造で魅せる。静かに主張する機械式時計。
＜スケルトン構造による可視化＞
内部構造を視覚的に理解できるよう、スケルトン設計を採用。
機械式時計の本質である“動き”を直接体感できます。
内部構造を隠さない。機械式時計の本質を、そのまま露出させた設計。
■なぜ、この形なのか ― マンタ構造の必然
本モデルの特徴的なフォルムは、単なるデザインではありません。
トゥールビヨンとフリースプラング・バランスという繊細な機構を、
いかに安定して成立させるか。
その課題に対し、重心バランス・構造配置・視覚的理解性を追求した結果、
導き出されたのがこの“マンタ”のような造形です。
つまりこの形は、意匠ではなく構造思想の可視化です。
この造形はデザインではない。機構が導いた必然である。
■Makuakeプロジェクト概要
プロジェクト： 【自信を纏う】静寂の中で鼓動する、語れるフリースプラング・トゥールビヨン
販売受付期間： 2026年4月15日(水)10:00～2026年5月28日(木)22:00まで
販売サイト ： Makuake(マクアケ)
価格 ： Makuake限定特別価格にて提供【一般販売価格348,000円(税込)】
URL ： https://www.makuake.com/project/manta-tourbillon-watch/
語れる時計は、腕元の印象を変える。
■画像素材について
本リリースに掲載している商品画像・着用イメージ・文字盤アップ写真は、記事掲載・紹介用途として自由にご使用いただけます。
■ブランド概要
ブランド名：AGELOCER(エイジローサー)
設立 ：2013年
拠点 ：中国
展開国 ：中国、韓国、フランス、ドイツ、米国など83カ国
特徴 ：トゥールビヨンやスケルトンムーブメントを中心とした
自社設計・開発体制を持つ新世代ブランド
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fZ1qadYrp5o ]