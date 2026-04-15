【新刊】治療のために生きるのか、生きるために治療をするのか『生きるためのがんの作法 ～標準治療を選択した私の日記～』が全国書店にて発売。

株式会社パレード

■書籍について

『生きるためのがんの作法 ～標準治療を選択した私の日記～』（著：素野久未）

がん宣告を受けたとき、人は何を思うのか。

治療を受ける日々の中で、どんな不安や選択に直面するのか。

ある夜、自分の胸にしこりを見つけた著者。

スマートフォンで情報を検索するうちに、膨大な医療情報の中で不安を深めていきます。

果たして無事に、乳がんの診断を乗り越え、治療をやり切れるのか……?!

本書は、専門書でも闘病記でもありません。

「がん一年生」の視点から、医療・食生活・住環境といった身近なことを、

戸惑いながら学び、考え、前を向こうとする過程が日記形式で丁寧に記されたものです。

いまや「がん」は特別な人だけがかかる病気ではなく、誰にとってもかかる可能性の高い病気です。

がんと告知され、治療を進めていく中で直面する、さまざまな壁や課題を

著者と一緒に考えてみませんか？

また、がんを経験していない人にとっても、その現実を知るための機会ともなることでしょう。

著者と共に、生きていくために必要ながんとの向き合い方（＝作法）を見つける一冊です。

ーーーー著者からのメッセージ

この本は、私ががん治療と向き合い続けるための心の支え、命綱でもありました。

また、書きながらがんについて学ぶことで「自分は生きるんだ」という気持ちを奮い立たせることが出来ました。

この本を手に取ってくださった方に、がんが身近なものであると感じていただき、

生きていくために必要な向き合い方（＝作法）を著者と一緒に考える機会としていただきたかった。

がんに罹るのは、本人が悪いということではないし、

がんとわかった時点で、どのように生きていくことが出来るのかという課題を、

読者とともに深めたいという想いで書きました。

■著者プロフィール

素野久未（もとの・くみ）

1967年福島県相馬市生まれ。

2011年東日本大震災、福島県にて被災。

2016年宮城県仙台市に移住。

2025年に浸潤性乳管がんと診断され、乳がん治療日記をつけ始める。現在も闘病しながら、執筆活動をしている。

■書籍情報

書籍：生きるためのがんの作法 ～標準治療を選択した私の日記～

著者：素野久未（もとの・くみ）

出版社：パレード

発売日：2026年4月15日

ISBN：978-4-434-37688-7

仕様：四六判/並製/196ページ

定価：1,210円（本体1,100円+税10%）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37688-7.html

Amazon：https://amzn.asia/d/06hlwZxe

■出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックス

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』