「CC′s Cookie」が大丸東京店に4月25日(土)オープン！

株式会社ガトーミシェル

オールドアメリカンがコンセプトのチョコチップクッキー専門店「CC's Cookie(シーシーズクッキー) 」が2026年4月25日(土)に大丸東京店に新店舗をオープン＆サブレ専門店の「サブレミシェル」がリニューアルオープンします。

◆店舗情報

店舗名： CC's Cookie 大丸東京店

グランドOPEN ：2026年4月25日（土）

住所： 東京都千代田区丸の内１丁目９－１

営業時間： 10:00~20:00 ※営業時間は変更の場合がございます

■CC's Cookieオープン記念 数量限定プレゼントキャンペーン

店舗のオープンを記念して、数量限定のプレゼントキャンペーンを行います。

商品お買い上げのお客様各日先着100名様にオリジナルピンバッジを1個プレゼント。

さらに3,240円(税込)以上お買い上げで各日先着100名様にオリジナルマグカップを1個プレゼントいたします。

※数量限定につき、なくなり次第終了いたします。

実施店舗：CC's Cookie 大丸東京店

開催期間：2026年4月25日(土)～ 29日(水・祝) オープンから５日間限定

■サブレミシェルリニューアルオープン記念 数量限定プレゼントキャンペーン

隣接するサブレミシェル店舗のリニューアルオープンを記念して、数量限定のプレゼントキャンペーンを行います。

サブレミシェル大丸東京店で商品お買い上げのお客様各日先着100名様にオリジナルメモ帳を1個プレゼント。

※数量限定につき、なくなり次第終了いたします。

実施店舗：サブレミシェル 大丸東京店

開催期間：2026年4月25日(土)～ 29日(水・祝) オープンから５日間限定

■CC's Cookie 銀座三越POP UPについて

2026年5月6日(水・祝)～12日(火)まで銀座三越にてポップアップ店舗をオープンします。

また、5/6～5/8の3日間限定でノベルティのプレゼントも行います。

ブランドおすすめのアイテムをたっぷりご用意しておりますので、

お近くの方はこの機会にぜひお立ち寄りください。

実施店舗：CC's Cookie 銀座三越 POP UP STORE

開催期間：2026年5月6日(水・祝)～ 12日(火)

■ CC's Cookieについて

CC's Cookieとは？

オールドアメリカンテイストで誰からも愛されてきた、チョコチップクッキー！

週末のおやつが楽しみで、毎日がクッキーの夢でいっぱいの双子の子供たちがシンボルです。

ひとくち頬張れば、幸せが広がる懐かしいあの味を、

食べやすいサイズとアイデア満載のラインアップで彩り豊かに展開します。

芳醇なバターとチョコチップのコンビをお楽しみください。

Webサイト：https://ccscookie.com/

公式インスタグラム：@ccs_cookie_official(https://www.instagram.com/ccs_cookie_official/)

CC's Cookieのこだわり

芳ばしく焼き上がった食感と、アクセントになるチョコチップが

絶妙なバランスのチョコチップクッキー。

フレーバーだけでなく、トッピングやフィリングなど

バラエティ豊かに味わい深いラインアップをご用意しました。



クッキーの他にもウーピーパイ、チーズケーキなど

オールドアメリカンをイメージしたラインアップが揃っています。

ちょっとしたプレゼントやギフトとしても最適です。



定番のチョコチップクッキーは20種類以上。

味、形、食感がそれぞれ違い、さまざまなコンビネーションがお楽しみいただけます。

ぜひ、あなたのお気に入りを見つけてみてください。

CC’s Dream

双子の子供たちの夢が詰まった、全15種のミニ缶シリーズ。

さまざまなチョコチップクッキーをアソートしました。子供たちの愛らしい毎日にクッキーが紛れ込んだような夢の風景がオールドアメリカンテイストで生き生きと描かれています。

CC’s Pocket

さまざまなチョコチップクッキーをアソートした袋タイプ。

全15種それぞれの袋の中には、保管に便利な可愛いチャック付き袋に入ったクッキー。

持ち運びに便利なサイズでいつでもどこでもお楽しみいただけます。

CC's Round & CC's Square

CC's Roundはおいしさをギュギュッと丸く詰め合わせたラウンド型のクッキー缶。食べた後にも思い出に残るような特別なパッケージでお届けします。

CC's Squareはバラエティ豊かなおいしさを詰め込んだ大きなクッキー缶。シックに仕立てたゴールドの缶は、大人の方にも喜ばれるデザインです。

CC’s Whoopie pie

チョコチップクッキーでマシュマロをサンドした、楽しい食感のサンドクッキー。

クセになる２つの食感をお楽しみください。

CC's Cookie Bell

コロコロとしたテトラタイプがリズミカルに登場する、

ミニサイズのチョコチップクッキーの詰め合わせです。

■ サブレミシェルについて

サブレミシェルとは？

愛らしいミシェルが

世界中を旅して集めた美しい花と景色。

言葉だけでは表しきれない「想い」にのせて。

まるで世界を旅するように、

あの場所で感じた気持ちをそのままに。

心あたたまるおいしいサブレをお届けします。

Webサイト：https://www.sable-michelle.com/

インスタグラム：@sable_michelle_official(https://www.instagram.com/sable_michelle_official/)

東京限定缶を期間限定で販売！

大丸東京店のリニューアルオープンに合わせてオープンから5日間、特別仕様の東京限定缶を数量限定で販売いたします。果実の甘酸っぱいイチゴジャムサンドと卵サブレの入った特別仕様の東京限定缶を数量限定で販売致します。

大丸東京店でしか買えない特別な商品をこの機会にぜひお試しください。

Voyage Sable - ヴォヤージュサブレ -

世界の国を旅して集めたミシェルのお気に入りを、さっくり食感の愛らしいサブレに仕立てました。

まるで子供の頃に集めた宝箱を開けるように、ワクワクした気分も一緒にお楽しみください。

Cake Sable - ケーキサブレ -

まるでショートケーキのような愛らしい姿のケーキサブレ。

フリーズドライの苺と、ホワイトチョココーティングされたさっくり食感のサブレと、プレーン＆苺のシンプルな型抜きサブレの3種の組み合わせです。

おひさまの下で、ピクニック気分で味わいたくなる、そんなハッピーなサブレです。

この他にもさまざまな商品を取り揃えております。

皆様のご来店、心よりお待ちしております。