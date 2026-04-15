【数量限定】再生産決定！ＪＲ東海のTOICAのひよこ ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダー【数量限定】で再販売致します！
有限会社アサミズカンパニー
TOICAのひよこ 数量限定 ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダー
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各種 TOICAのひよこグッズ多数！
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
TOICAのひよこ 数量限定 ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダー
■【数量限定】TOICAのひよこ ぬいぐるみ 価格 １９８０円（税込み） ＪＲ東海承認済
サイズ：たて約16cm×横約13cm・奥行き約16cm
※ご予約開始 ４月１５日（水）～ ※お届け時期 ５月中旬頃から順次発送
ご予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrt-016/
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■【数量限定】TOICAのひよこ ぬいぐるみキーホルダー 価格 １４３０円（税込み）
ＪＲ東海承認済 サイズ：たて約8cm×横約7cm・奥行き約8cm
※ご予約開始 ４月１５日（水）～ ※お届け時期 ５月中旬頃から順次発送
ご予約ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrt-017/
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JR東海のICカード（TOICA）のキャラクター TOICAのひよこ！
ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダーが再生産！ TOICAのひよこがとてもかわいい！
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https://search.rakuten.co.jp/search/mall/TOICA/?sid=204656
各種 TOICAのひよこグッズ多数！
ＴＯＩＣＡのひよこグッズを集めてみるのはいかがでしょうか？
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com