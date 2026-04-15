【数量限定】再生産決定！ＪＲ東海のTOICAのひよこ　ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダー【数量限定】で再販売致します！

写真拡大 (全10枚)

有限会社アサミズカンパニー

TOICAのひよこ　数量限定　ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダー

■【数量限定】TOICAのひよこ　ぬいぐるみ　価格 １９８０円（税込み）　ＪＲ東海承認済　


　　サイズ：たて約16cm×横約13cm・奥行き約16cm


　※ご予約開始　４月１５日（水）～　　※お届け時期　５月中旬頃から順次発送


ご予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrt-016/



正面画像

人が持った比較画像


側面画像

後部画像

■【数量限定】TOICAのひよこ　ぬいぐるみキーホルダー　価格 １４３０円（税込み）


　ＪＲ東海承認済　　サイズ：たて約8cm×横約7cm・奥行き約8cm　


※ご予約開始　４月１５日（水）～　　※お届け時期　５月中旬頃から順次発送


ご予約ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrt-017/



正面画像

人が持った比較画像


側面画像

後部画像

JR東海のICカード（TOICA）のキャラクター　TOICAのひよこ！


ぬいぐるみ、ぬいぐるみキーホルダーが再生産！　TOICAのひよこがとてもかわいい！



そのほかのTOICAのひよこグッズはこちら


https://search.rakuten.co.jp/search/mall/TOICA/?sid=204656



各種　TOICAのひよこグッズ多数！

ＴＯＩＣＡのひよこグッズを集めてみるのはいかがでしょうか？



有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com