【母の日ギフト】13歳の起業家が手掛ける「Sara.au」が本格始動。お母さんへ贈る「お守りポーチ」。

株式会社プチトリアノン表地と裏地の重なりに、そっと願いを忍ばせて。柄の意味はもちろん、ファスナー一本、糸の一色に至るまで。13歳の瑞々しい感性が、手に取る人を守る「最高の組み合わせ」を紡ぎ出します。

「カワイイ」は世界を越える共通言語。

13歳のデザイナーSaraが手掛けるファブリックブランド「Sara.au JAPAN（サラドットエーユー ジャパン）」が、大好きなお母さんへの愛を込めた母の日ギフトを携え、株式会社プチトリアノン（東京都江戸川区）より、デビューします。海外生活で再確認した「日本のカワイイの力」をお守りポーチに託し、全国へ届けます。

オーストラリアで通った現地校にて

■ ブランド誕生の背景：孤独を救った「カワイイ」の魔法

デザイナーSara（現在13歳）は、父の転勤に伴い7歳でオーストラリアへ渡り、小学校6年間で4校への転校を経験しました。言葉も通じない、友達もいない環境で彼女の心を支えたのは、日本から持っていった「カワイイ」小物たちでした。 現地では無名だった日本の文具をきっかけに、言葉を越えて友人と繋がることができた経験から、「カワイイと感じる心は世界を繋ぐ共通言語」だと確信。12歳でブランドの構想をスタートさせました。

ブランドの象徴である円形のプレートは、国境を越えて心を結ぶ「縁（えん）」を表現。言葉がなくても通じ合えたあの時の魔法を、一つの形に込めました。

■ ブランド名「JAPAN」に込めた想い：外から気づいた日本の魔法

ブランド名に「JAPAN」を冠した背景には、Saraが海外で過ごしたからこそ得られた独自の視点があります。オーストラリアでの生活を通じて、改めて日本のものづくりの丁寧さ、細やかさ、そして日本が生み出す「カワイイ」という文化が持つ、世界を笑顔にする圧倒的なパワーを肌で感じました。 「日本が誇るこの魔法を、自分の手でもっと広めていきたい」。その強い意志と誇りが、「JAPAN」という言葉に凝縮されています。

ハギレリボンを組み合わせて作られたリボンポーチ

■ 母の背中を見て育ち、自らの足で歩み出す「13歳の起業家」

20年以上ブランドを運営する母の仕事を間近で見て育ったSaraにとって、ゼロからモノを生み出し、お客様に喜ばれるビジネスのサイクルは、憧れであり自然な挑戦でした。 Sara.au JAPANは企画から製作までSaraが主体となって進められています。友人のために作ったポーチがペンケースとして愛用されているのを目にしたその母親から、「自分用にも欲しい」と注文が入ったことがきっかけとなり、世代を越えて愛されるクオリティを確信。母の日をめがけた本格的な製品化が決定しました。

■ 2026年 母の日新作：意味を込めて選んだ「お守りポーチ」

デビュー作の「お守りポーチ」は、英国リバティプリントや日本の老舗・コットンこばやしのスズラン柄など、Saraが「柄の持つ意味」にこだわり抜いて選んだ生地を使用しています。

星柄（希望）： 「お母さんの毎日が星のように輝きますように」

スズラン柄（幸福）： 「溢れるほどの幸せが届きますように」

ワイルドフラワー（自分らしさ）： 「自由に、凛と咲き誇るお母さんでいてね」 内側のドットやストライプにも「降り注ぐ幸せ」等のメッセージを隠した、細やかな「日本らしさ」が宿る設計です。

■ 地球の未来を想う、SDGsなアプローチ

Sara.au JAPANでは、端切れを一切無駄にしません。小さな布を繋ぎ合わせて作るポーチやブランドタグは、すべてが世界に一つだけのデザインです。また、製作の一部を在宅で働く女性たちに委託し、女性が好きな仕事で輝ける社会づくりにも貢献。オーストラリアの学校で学んだSDGsの精神を、日本の丁寧な手仕事で体現しています。

【商品概要】

商品名： Sara.au お守りポーチ・コレクション

価格： 3,500円（税込）～

発売日： 2026年4月下旬より順次

イベント： 5/3-5「東京ノミの市 in 代々木（代々木公園）」

販売場所： 公式オンラインショップ

【デザイナープロフィール：Sara】

2013年生まれ、13歳。オーストラリア滞在中に「カワイイ」が持つコミュニケーションの力を実感。日本文化の細やかさと丁寧さを誇りに思い、12歳で「Sara.au JAPAN」を設立。

URL:https://sarau.base.shop/