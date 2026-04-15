【2人に1人が“風呂キャンセル”を経験】お母さんをドライヤー地獄から救う「母の日ギフト」を4月16日より販売開始。サロン専売シャンプーでヘアドライのタイパを劇的に向上。

T・J株式会社回答数：80

T・J株式会社（本社：東京都新宿区四谷、代表：石橋 伸菩留）は、2026年4月16日（木）より、楽天市場にて母の日キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、タイパの改善に最適な「TJ pH5.5 シャンプー＆トリートメント セット」を特別価格にてご紹介いたします。

◼️アンケート調査について

アンケート実施期間：2026年4月2日(木)～4月8日(水)

アンケートURL：https://x.com/truejouvence/status/2039564694231597485?s=20

アンケート質問：髪を乾かすのが面倒で「風呂キャンセル」をしたことがありますか？

アンケート結果：

ある … 51.3%

ない … 48.7%

◼️51.3%が「ドライヤー地獄」で入浴を断念――深刻な“風呂キャンセル”の実態

日々の家事や仕事に忙しい女性たちにとって、お風呂上がりの「ヘアドライ」が大きな負担となっている実態が明らかになりました。

◯2人に1人が経験：アンケート調査の結果、51.3%が「髪を乾かすのが面倒で、お風呂をキャンセルしたことがある」と回答しています。

◯重労働化するヘアドライ：年齢を重ねた髪は乾燥やうねりで水分を溜め込みやすく、ドライヤーが「重労働」になりがちです 。

◯疲労の連鎖：せっかくお風呂でリラックスしても、その後のドライヤーで再び疲れてしまうという切実な声が上がっています 。

◼️お母さんに「自分時間」をプレゼント。タイパで選ぶ新定番・母の日ギフト

今年の母の日は、単なるヘアケア用品ではなく、忙しい日常にゆとりを生む「タイパ（タイムパフォーマンス）アイテム」を贈りませんか。

◯ドライヤーの壁を突破：トゥルージュバンス（TJ）は、お風呂への心理的ハードルを下げる「夜の救世主」です。

◯サロン専売の特別感：普段は美容室でしか手に入らないプロ仕様のケアで、お母さんへ日々の疲れを癒す時間を届けます。

◯自由時間の創出：短縮されたヘアドライ時間は、ゆっくりとお茶を飲んだり、好きなドラマを楽しんだりする「自由な時間」へと変わります。

◼️「pH5.5」の力で速乾を実現。プロが認める引き締めケアのメカニズム

「乾かしても終わらない」という悩みの正体は、髪の表面にある「キューティクル」の開きにあります！

◯乾かない原因：ダメージ等でキューティクルが開くと、髪が必要以上に水分を吸い込み、内部に溜め込んでしまいます。



◯理想の引き締め：「pH5.5の弱酸性」にこだわることで、開きっぱなしのキューティクルをギュッと閉じます。



◯驚きの水切れ：表面が整うことで余分な水分がスッと切れ、タオルドライの時点で驚くほど水気がなくなります。



◯若々しい仕上がり：地肌を整え、根元からふんわり立ち上がる。お母さん世代が求めるハリ・コシのある髪へと導きます。

◼️4月16日から母の日ギフト キャンペーン

母の日（もちろん自分へのご褒美も！）に贈りやすい特別なセットをご用意しました！

初めてご購入の方限定『34%OFF』

◼️楽天市場

通常価格 4,500円 ▶︎ 「2,970円」でお得にお試し。

期間：[4月16日 ～ 5月10日01:59] まで

「いつもありがとう」と一緒に、お風呂上がりが楽になる「自由な時間」をプレゼント!

ショップページへ :https://www.rakuten.co.jp/jouvence/

■TJ pH5.5 シャンプー＆トリートメント

TJ pH5.5 シャンプー： 髪と頭皮と同じ「弱酸性pH5.5」で洗い上げる、毛髪科学に基づきpH5.5にこだわったシャンプー。不要な汚れを優しく落とし、キューティクルを整えます。

TJ pH5.5 トリートメント： pH5.5の設計を維持し、髪の内部に潤いを閉じ込めながら表面を滑らかにコーティング。翌朝まで「まとまり」が持続します。

販売：楽天市場、Amazon、全国取扱美容室

商品名：TJ pH5.5 シャンプー＆トリートメント 【300mlセット】

価格： 4,500円

Amazon：https://amzn.asia/d/02UH3EUJ

楽天：https://item.rakuten.co.jp/jouvence/10000026/

商品名：TJ pH5.5 シャンプー＆トリートメント 【500ml】

セット： 7,100円

各単品：3,700円

Amazon：https://amzn.asia/d/02KyoDPd

楽天：https://item.rakuten.co.jp/jouvence/10000012/

■その他オススメの人気アイテム

商品名：TJ リペアマスク（210g）

価格： 2,480円

特徴：週に３回使用でサロン帰りの質感を自宅でも。タンパク成分を高濃度配合。

成分：４種のタンパク成分と７種の植物エキス配合。

Amazon：https://amzn.asia/d/01X9dNvJ

楽天：https://item.rakuten.co.jp/jouvence/10000029/

商品名：TJ アシッドカラー

価格： 6,600円(1本)／8,800円（2本）

特徴：髪と頭皮に優しいのによく染まるヘアマニキュア

Amazon：https://amzn.asia/d/01WJ0iey

楽天：https://item.rakuten.co.jp/jouvence/10000011_select/

■TJ pH5.5シャンプー＆トリートメント購入者の声

※楽天レビュー内容から引用

Dさん（30代女性）

わたしは頭皮の痒みと髪の毛のパサつきが気になっていて、こちらの商品を見つけて購入しました。1週間使った頃から効果が出てきて、痒みが減り乾燥しなくなりました！

Hさん（40代女性）

最初、使い始め、「あれ？軋む感じ？」と思います。でも使い始めて2週間くらいすると髪自体が強くなったような、ハリのある髪を実感します。

Mさん（50代女性）

年齢的にも艶のない髪に艶が出てきました。髪もサラサラになります。多毛で結ぶしか出来ない髪でしたが、今は髪を結ばずにサラサラヘアを楽しんでいます。

■ トゥルージュバンスについて

「髪が健やかであれば、女性はもっと輝ける」という信念のもと、60年前に提唱された『弱酸性ヘアケア』の理論を現代のヘアケアへと昇華させたプロフェッショナルブランドです。

私たちのこだわりは、「引き算の美学」にあります。全国500軒以上の美容室で支持されてきた実績を背景に、髪本来の理想的な状態である「pH5.5（弱酸性）」を追求。

シリコンや過剰な油分でごまかすのではなく、髪の根幹であるpHバランスを整えることで、キューティクルを自然に引き締め、髪本来の艶と手触りを取り戻す「本質的なケア」を提案しています。

使い続けることで「素髪」へと戻り、翌朝の鏡を見るのが楽しみになる。トゥルージュバンスは、年齢とともに変化する髪に悩むすべての女性に、確かな自信と解放を届け続けます。

◼️関連サイトについて

Instagram：https://www.instagram.com/true_jouvence/?hl=ja

X：https://x.com/truejouvence

ブランド情報

◼️ブランド名：トゥルージュバンス（True jouvencE）

◼️販売サイト

Amazon：https://amzn.asia/d/01Be6Sjt

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/jouvence/10000012/

◼️運営会社：T・J株式会社

住所：東京都新宿区四谷三栄町6-4

お問合せ先：info@true-j.jp