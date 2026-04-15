【シニアの意識調査】2026年版！シニア663名へのストレス調査：原因1位は「身体の痛み」 。深刻な「不眠」に悩む層へ、今求められるのは“専門的支援”より“お茶会”？

コスモヘルス株式会社

シニア専門のマーケティングプラットホーム コスモラボ（会社名：コスモヘルス株式会社、本社：東京都港区、代表取締役社長 小塚 崇史）がシニア層の『ストレス』に関するアンケートリサーチのレポートをリリースしました。本レポートでは、シニア層を対象に「ストレス・気分の落ち込み」に関するアンケート調査の結果を分析しました。

ストレスを感じる頻度や継続時間、生活への影響、原因、対処行動、日常の心がけ、必要とされる支援を整理し、心身の不調と生活課題に沿った情報を提供いたします。

シニアに特化したマーケティングサービス【コスモラボ】ホームページ

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調査トピックス

◆ストレスの頻度は「月に数回」が最多

頻度は「月に数回」（32.7%）という回答が最多で、「週に数回」（21.6%）、「ほとんど毎日」（19.8%）が続きました。「ほとんどない」（25.9%）と回答した層も一定の割合で存在し、ストレスを感じる層と感じにくい層が並存していることが分かります。

◆影響は睡眠・集中に表れやすい

生活への影響は「眠れない」（32.9%）、「集中できない」（27.1%）が上位となりました。「食べ過ぎてしまう」（22.0%）も一定の割合で見受けられ、睡眠と食行動に影響が出ています。



◆望む支援は「話せる場」と運動

ストレスの改善に向けて望む支援は「気軽に話せる場（お茶会・サロン）」（41.2%）が最多でした。さらに「気分転換できるイベント」（39.4%）、「自宅でできる簡単な運動メニュー」（36.5%）という回答が続きました。交流と軽い運動が軸だと分かりました。

１：ここ1か月で、気分が落ち込むことやストレスを感じることはありましたか？（有効回答者数663名）

「月に数回」（32.7%）と回答した層が最多で、「ほとんどない」（25.9%）、「週に数回」（21.6%）が続きました。

「ほとんど毎日」（19.8%）と回答した層も一定の割合で見受けられ、日常的に負荷を感じる層の存在も確認できました。

このことから、気分の落ち込みやストレスに対し、感じる頻度の幅が大きいことが分かります。

単発の気分転換だけでなく、継続的なセルフケアの習慣化と、状態に応じた対処方法を提示することが有効と考えられます。

２：落ち込んだ状態がどのくらい続きますか？（有効回答者数663名）

「数時間」（51.4%）と回答した層が過半数で、「1日程度」（27.3%）という回答が続きました。

一方で「数日続く」（15.4%）と「1週間以上続く」（5.9%）と回答した層も見られました。

このことから、短時間で収束するケースが中心でありながら、長引く層も一定の割合で存在することが明らかになりました。

短時間で収束する人には、即効性のある切り替え行動を提示し、長期型には相談への導線や生活面の立て直しのサポートなどが求められます。

３：気分の落ち込み・ストレスによって、日常生活に影響が出ることはあれば教えてください（有効回答者数663名）

「眠れない」（32.9%）という回答が最多で、「特にない」（29.6%）と「集中できない」（27.1%）が同水準で続きました。

睡眠と集中への影響が上位となり、生活への影響の出方が具体的であることが分かりました。

また「食べ過ぎてしまう」（22.0%）、「外出する気になれない」（18.1%）も一定の割合で見受けられます。このことから、ストレスが行動量や食行動の変化として影響することも分かりました。

ストレスへの対策として、「睡眠の質」と「日中の切り替え」が求められます。

４：気分の落ち込み・ストレスの原因として心当たりがあるものを教えてください（有効回答者数663名）

原因は「痛み・身体の不調」（31.1%）が最多で、「家計・お金の心配」（27.9%）、「健康の不安」（27.1%）、「家族・友人との関係」（26.4%）と続きました。

このことから、ストレスは心の問題に限定されず、身体状態と生活基盤の不安とも強く結びつくことが明確になりました。

「寝不足」（23.5%）も上位であり、睡眠が原因と影響の両面で関与している可能性が考えられます。

５：最もストレス・落ち込みを感じやすい時間帯は？（有効回答者数663名）

「特にない」（30.9%）が最多であり、「夜」（30.2%）と回答した層とほぼ同水準となりました。

ストレスや落ち込みを感じやすい時間帯に、偏りがない層が一定数見られる一方で、夜間に感じやすい層も同規模で存在することが明らかになりました。

また「夕方」（16.6%）、「朝」（11.8%）、「昼」（10.6%）という回答も続きます。

これらの結果から、夜は多くの人が不安を感じやすい時間である可能性があり、就寝前の整え方がサポートの焦点となります。

６：気分が落ち込んだ時、どのように対処していますか？（有効回答者数663名）

「好きなテレビや趣味に没頭する」（40.9%）と回答した層が最多で、「家族や友人に話す」（29.9%）が続きました。

自分の時間を作り気持ちを切り替える対処方法と、他者との会話による対処方法が二本柱となっています。

一方で「食事や甘いものを摂る」（24.7%）も一定の割合で見られ、情動調整として食に頼る行動も示唆されました。

「眠る」（19.9%）、「特に何もしない」（19.6%）も見られ、対処方法に対する幅が広いことが分かりました。

７：心の健康のために普段行っていることはありますか？（有効回答者数663名）

「運動」（42.2%）と「人との交流の機会をもつ」（41.8%）という回答が、同水準で上位となりました。このことから、日常の行動習慣で心の安定をはかる姿勢が明らかになりました。

「趣味活動」（30.0%）、「睡眠」（26.2%）も続き、複数の手段を組み合わせていることも分かりました。

一方で「特にない」（15.2%）と回答した層も一定の割合で見られます。このことから、行動に対してハードルがある層に向けた、負担の少ないサポート設計が有効と考えられます。

８：気分の落ち込みやストレスを軽減するため、どんなサポートがあれば嬉しいですか？（有効回答者数663名）

「気軽に話せる場（お茶会・サロン）」（41.2%）と回答した層が最多でした。

さらに、「気分転換できるイベント」（39.4%）、「自宅でできる簡単な運動メニュー」（36.5%）と続きました。

交流と気分転換や、軽い運動が上位であり、専門的な支援よりも、まず低負担で参加できる支援が求められています。

「ウォーキングなど身体を動かす機会」（27.9%）も一定割合で、継続しやすい運動の機会を提供することも有効と考えられます。

総評

本調査から、シニアのストレス・気分の落ち込みは、「頻度の幅」「影響の具体性」「低負担な支援ニーズ」という三点で特徴づけられると分かりました。

頻度は「月に数回」（32.7%）が最多で、「週に数回」（21.6%）、「ほとんど毎日」（19.8%）も一定となり、日頃から負荷を感じる層の存在が示唆されました。一方で「ほとんどない」（25.9%）も同程度に見られ、感じる層と感じにくい層が並存します。

落ち込みが続くのは「数時間」（51.4%）が多数、さらに「1日程度」（27.3%）が続き、短時間で収束するケースが中心です。しかし「数日続く」（15.4%）と「1週間以上続く」（5.9%）も見られ、長引く層に向けた支援も必要です。

生活への影響として「眠れない」（32.9%）、「集中できない」（27.1%）が上位となり、睡眠と認知機能に表れやすい構図が示唆されました。原因として認識する内容は、「痛み・身体の不調」（31.1%）が最多で、「家計・お金の心配」（27.9%）、「健康の不安」（27.1%）、「家族・友人との関係」（26.4%）も上位です。

ストレスを感じ落ち込む時間帯は「特にない」（30.9%）と「夜」（30.2%）で、偏りがない層と夜間の層が同規模です。対処行動は「好きなテレビや趣味に没頭する」（40.9%）が最多で、「家族や友人に話す」（29.9%）が続き、自己完結と対人コミュニケーションの二本柱が確認されました。

日常の心がけでは運動（42.2%）と交流（41.8%）が上位です。支援ニーズは「気軽に話せる場（お茶会・サロン）」（41.2%）、「気分転換できるイベント」（39.4%）、「自宅でできる簡単な運動メニュー」（36.5%）が上位であり、専門相談の前に「参加しやすい交流・気分転換・軽運動」を求める構図が明確になりました。



本レポート以外にも、様々なテーマのシニア調査レポートを掲載しています。

健康・防災・消費傾向などの幅広い切り口で「今どきのシニア像」に迫っています。

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コスモラボについて

過去の調査レポートはこちらから :https://cosmolab.jp/report/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=stress-survey_2521

コスモラボは、シニアに特化したマーケティングサービス全般を提供しています。

主に60歳以上の約20万人のシニア会員を対象に、広告、アンケートリサーチ、インタビュー調査、ホームユーステストなど、多彩な調査手法で企業のマーケティング活動を支援します。

調査概要

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■調査方法：ネットリサーチ

■調査地域：全国

■対象者 ：「コスモラボ」のアンケートモニター

■回答総数：663

■調査対象期間： 2025年10月22日

データのご利用に関して

レポートの著作権は、コスモヘルス株式会社が保有します。

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会社概要

◾社名 ：コスモヘルス株式会社

◾代表者：代表取締役社長 小塚 崇史

◾本社 ：東京都港区新橋1-12-9-10F

◾設立 ：1984年7月1日

◾資本金：1億円

◾URL ：https://www.cosmohealth.co.jp/