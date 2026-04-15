この1冊であなたもムーミン博士！『ムーミンをめぐる１００の秘密』刊行！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、『ムーミンをめぐる１００の秘密』（https://www.tokuma.jp/book/b675562.html）を、4月10日（金）に発売いたしました。

ムーミントロールたちは、いったいどんな生きもの？

トーベ・ヤンソンが創り出した「ムーミン谷」。そこにくらすムーミントロールたちは、いったいどんな生きものなのでしょう？

ムーミンをめぐる100の「もの」についてくわしく見ていくと、ムーミン谷にくらす人たちの考えていることや、感じていることがわかるかもしれません。また、作者トーベ・ヤンソンの世界に近づくこともできるでしょう

たとえば…

ムーミンパパの万年筆、スナフキンのリュックサック、ミイのやかん、トーベが毎年誕生日にかぶった花かんむり、アラビア社のカップ…

ムーミンにまつわる100のものについて、原作とムーミン・コミックのオリジナルのイラストとともに詳細に解説した豪華な本です。

この一冊でムーミン博士になれる！

あなたは、このクイズにこたえられますか？

・ムーミンママのハンドバッグには、木の皮が入っています。なにを作るためのもの？

・トフスランとビフスランの見分け方は？

・トーベ・ヤンソンが雑誌「ガルム」にイラストを描く仕事を始めたのは、何歳のときでしょう？

本書を読めば、だれでもすらすらこのクイズにこたえられます！

書誌情報

タイトル：ムーミンをめぐる１００の秘密

[文] アマンダ・リー

[絵] トーベ・ヤンソン、ラルス・ヤンソン

[訳] 徳間書店児童書編集部

[発売日] 2026年4月10日（金）

[定価] 4950円（税込）

[判型／ページ数] A4変・224ページ

[ISBN] 978‐4‐19‐866194-6

[発行] 徳間書店

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b675562.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198661944

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