【岐阜県飛騨市】岐阜県内初！飛騨市が「美食都市アワード2026」を受賞！生産者・市民と歩む“食のまちづくり”が評価

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）は、一般社団法人 美食都市研究会（所在地：東京都、代表理事：橋爪伸也）が選定する「美食都市アワード2026」を受賞しました。飛騨市は、豊かな自然が育んだ「飛騨牛」や「飛騨のお米」といった食材の魅力に加え、生産者・飲食店・市民が一体となった発信活動や、地域課題を交流資源に変える独自の仕組みが「日本の美食都市のモデル」として高く評価されました。岐阜県内では初の受賞、東海エリアでは三重県多気町に次いで2件目の快挙となります。

受賞の背景

飛騨市は、市の面積の93％を森林が占める豊かな自然環境にあり、厳しい冬を乗り越えるための「塩蔵文化」など、独自の食の知恵が息づいています。今回の受賞では、こうした伝統を大切にしながら、現代の課題解決に繋げる取組みを含め、評価されました。

美食都市研究会による講評（抜粋）

- 豊かな自然が育む美食の地：以前よりトマトやホウレンソウなど昼夜の寒暖差を活かした野菜は人気で、清流が育む「飛騨のお米」は米の食味コンクールで上位の常連となっており、きめ細やかな霜降りがとろける「飛騨牛」の品質は全国的に知られています。市内を流れる2つの川の鮎は首都圏で非常に高い評価を得るなど、飛騨市の食材は近年注目されています。- 三位一体の活動： 生産者、飲食店、市民が連携し、食材の背景にある物語を直接届ける「まるごと食堂」や体験型イベントを推進。- 「ヒダスケ！」による関係人口の創出： 農作業や食の現場の困りごとを交流資源に転換。市内外の参加者がともに食を支える、持続可能なコミュニティを構築。- 食と健康の両立： 市内に自生する245種以上の「薬草」を活用した取り組みや、減塩プロジェクトを通じて、市民の健康と食文化を同時に育む姿勢。

生産者、飲食店、市民が一体となり、生産者とその食材にスポットをあてながら魅力発信を推進している。食を軸としたプログラムの造成や、交流人口・関係人口の拡大、地域資源の循環利用など、持続可能なまちづくりを実践している点が極めて高く評価された。

今後の予定

アワード授与式

日時： 2026年6月1日（月）10:30 ～ 11:30

場所： 飛騨市役所 西庁舎3階 中会議室

内容： 美食都市研究会 橋爪代表理事より表彰状の授与

「美食市フォーラム」での参加宣言

日時： 2026年10月開催予定

場所： 東京都内

内容： 市長による美食都市としてのプレゼンテーションおよび参加宣言への署名

市コメント

今回の受賞は、飛騨市が進めてきた「食を通じた地域活性化」への大きな励みと受け止めています。

飛騨市には、豊かな自然と気候が育んだ多様な食材があり、そしてそれらを日常生活や行事等の中で大切に守り伝えてきました。今回の受賞は、生産者の皆様、そして伝統の味を繋いでこられた市民の皆様の努力の賜物です。

今後は、さらなる地産地消の推進と、国内外の皆様に『飛騨の食』を体験していただきながら、その美味しさの背景にある地域の物語を感じていただけるような機会を創出していきたいと考えます。

美食都市アワードとは （美食都市研究会HPより）

美食都市アワードは、日本における食文化と地域の魅力が融合したガストロノミーシティズの実現を目指す中、先進的な取り組みを行い、今後の美食都市作りのモデルとなる都市（人口50万人以下）を表彰したものです。

このアワードでは、単に優れた食材や郷土料理があるだけでなく、風土を活かした新しい名物の創造、世界的に魅力的なレストランの存在、美食街や食のフェスティバル、行政による継続的な産業振興など、10項目の審査基準で総合的に評価。特に、意図的な新しい食文化の創造とクリエイティビティが重視されます。

このアワードを通じて、最終的には市民の食への誇りを育み、日本の美食を世界にアピールできる都市の横連携を目指しています。

問い合わせ先

飛騨市役所 食のまちづくり推進課

電話 0577-62-9010

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,000人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約93％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれたまちです。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

飛騨市公式食サイト https://hidaichi.jp/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394