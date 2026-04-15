株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下 東陽テクニカ)は、電気通信工事業（特定建設業）の許可を取得いたしました。

2023年3月に電気工事業（一般建設業）、2023年9月に機械器具設置工事業（特定建設業）の許可を取得したことに続き、本許可を取得したことで、EMC関連設備や大型アンテナ、通信・ネットワーク機器に関する工事にも対応できる体制が整いました。これにより、より幅広い領域で、施工を含めたワンストップでの計測ソリューションを提供することが可能となります。

【 背景／概要 】

東陽テクニカは、計測ソリューションプロバイダーとして、多様な先進技術の研究・開発分野に対して、製品・サービスを提供しています。大型製品の提供に際しては、設置や据付などの工事が必要な場合がありますが、2023年3月に電気工事業（一般建設業）の許可を取得したことで、自社で施工も含めて対応することが可能になりました。2023年9月には、より規模の大きな設置工事が可能となる機械器具設置工事業（特定建設業）の許可を取得し、このたび新たに2026年3月19日付で電気通信工事業（特定建設業）の許可を取得しました。これにより、電気通信が関わる設備工事も対応が可能になり、EMC関連設備や大型アンテナ、通信・ネットワーク機器などの製品を中心に、施工まで含めたワンストップでのトータル計測ソリューションを提供することができます。

東陽テクニカは、今後も製品・サービスに加え、施工も含めたワンストップでのトータル計測ソリューションの提供を拡充し、お客様の幅広い“はかる”ニーズに応えてまいります。

【 今回の取得内容 】

・特定建設業 東京都知事許可（特-7） 第156164号 電気通信工事業 (2026年3月取得)

（ご参考）当社が保有する認証・許可・登録 https://www.toyo.co.jp/company/certification/

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資や M&A による成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/