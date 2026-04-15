ルークス志塾が、法学系総合型選抜の傾向と対策を解説する無料オンラインセミナーを4月26日に開催

Loohcs株式会社

総合型選抜・推薦入試に特化したルークス志塾（所在地：東京都渋谷区、以下「当塾」）は、2026年4月26日（日）に高校生および保護者を対象とした無料オンラインセミナー「慶應法学部・中央法学部など 法学系総合型選抜の傾向と対策」を開催します。

■ 開催背景

※2026年度実績（自社調べ）

近年、生成AIの急速な発達により、志望理由書などの書類選考だけで受験生の実力を正確に判断することが難しくなっています。その結果、各大学では二次試験の比重を高める傾向が強まっており、倍率も年々上昇しています。

法学部の二次試験では、高校公民の知識にとどまらず、大学基礎教養レベルの概念理解と、対立する意見にも配慮した論理的な文章力が求められます。こうした試験は当日のサポートがほとんどできないため、早期からの継続的な対策が合否を大きく左右します。

一方で、「何から手をつければいいかわからない」「総合型選抜と一般入試のどちらを選ぶべきか」と悩む受験生・保護者も多く、正確な情報と戦略的なアドバイスへのニーズが高まっています。

このような背景を受け、Loohcs志塾渋谷本校は高校生とその保護者に向けて、最新の傾向と対策を無料で提供することを決定しました。

■ セミナー詳細

名称：慶應法学部・中央法学部など 法学系総合型選抜の傾向と対策

日時：2026年4月26日（日）19:00～

形式：オンライン開催（Zoom予定）

参加費：無料

対象：高校生・保護者

主催：Loohcs志塾 渋谷本校

お申込み：Peatixよりお申込みください

https://peatix.com/event/4968843/view

■ 登壇者

申込みページ :https://peatix.com/event/4968843/view嶺井 祐輝（みねい・ゆうき）

ルークス志塾代表／Loohcs株式会社 代表取締役社長

著書：『行ける大学から行きたい大学へ 総合型選抜で最初に読む本』

総合型選抜・AO入試・推薦入試の専門家として10年以上の指導歴を誇り、これまでに100名以上を東大・慶應・早稲田・上智などへと導く。

とくにSFCにおいては多数の合格実績を誇り、受験生一人ひとりの個性に寄り添った指導で“逆転合格”を実現してきた進路戦略のプロ。

■ 当日のプログラム（予定）

■ Loohcs志塾について

- 慶應FIT入試・中央チャレンジ入試の出願要件・選考フロー解説- 法学系に求められる「志望理由」の作り方と差がつくポイント- 小論文・講義理解力試験の最新傾向と対策の考え方- 口頭試問・面接・グループディスカッション対策- 一般入試との併用戦略と年間スケジュール- 質疑応答タイム（チャット形式）

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/