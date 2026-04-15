伊勢丹会館「イセタンスーツケース」売場のオープンに合わせバッグブランド「HaNT」初の常設展開を開始

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:森下 宏明）は、メーカー社員が本当に欲しい商品を開発するバッグ＆ラゲージブランド「HaNT（ハント）」を、伊勢丹会館にオープンする新売場<イセタンスーツケース>（伊勢丹新宿店直結）にて、2026年4月15日より初の常設展開を開始します。

伊勢丹新宿店直結の伊勢丹会館地下1階に、新たなスーツケース売場＜イセタンスーツケース＞がオープン。オープンに伴い、バッグブランド「HaNT」を新たに常設展開いたします。近年、旅行需要の回復に伴い、機能性とデザイン性を兼ね備えたスーツケースへのニーズが高まっています。特に女性やファミリー層においては、「扱いやすさ」や「収納のしやすさ」など実用性を重視する傾向が強まっています。こうしたニーズに応えるべく、日常使いしやすいデザインと機能性を兼ね備えたスーツケースを取り揃え、旅のスタイルに合わせて自分にあった一台をお選びいただけます。

▼HaNTとは

バッグメーカーの女性社員チームが「本当に欲しいものをつくる」というコンセプトのもと開発する、バッグ＆ラゲージブランドです。デザインや機能のひとつひとつに旅がもっと素敵に、もっと快適になるアイディアが詰まっています。

HP：https://www.ace.jp/hant/

Instagram：https://www.instagram.com/hant_trip/

▼HaNT取扱い商品

ブランドを代表するスーツケース「ココント」の常時販売を開始します。「ココント」は、狭い場所でも荷物の出し入れがしやすい独自仕様の開口部を備えたスリムボディが特徴です。発売後3カ月間の売上高は、前モデルと同期間比で約2.7倍を記録し、現在も好調に推移しているスーツケースです。混雑した観光地やコンパクトな宿泊施設でも快適に使用できる設計に加え、キャスターストッパーや内装ポケットなど充実した機能を搭載。さらに、本体カラーごとに異なる内装デザインを採用し、旅の気分を高めます。

(左)TALL モデル (右) 通常モデルTALLモデル

混雑した場所でも邪魔になりにくい、スリムボディーの縦長シルエット。マチのある荷物も収納可能です。

L字オープンの開口部

TALLモデルの開口部は、独自のフロントオープン仕様。移動中は立てたまま出し入れが可能で、室内では寝かせて開けることで限られたスペースでも快適。

付属のバッグ

全サイズに、飲み物などを収納できるドリンクバッグが付属。システムバーにセットアップすることも可能です。

エキスパンド機能

TALLモデルは、マチを広げ容量を拡張する事が可能。旅先でも安心です。

▼商品詳細

ブランド：HaNT （ハント）

シリーズ：KoKoNT（ココント）

商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c66075/

カラー：ジェット・ブラック、フォグ・モーブ、ソイル・ピンク、キャンドル・イエロー、

バトゥ・グレー、ティルタ・ブルー

品番 ／形状 ／サイズ（W×H×D）／容量 ／重量 ／税込価格

05511 ／機内持込／ 55×33×25(30)cm ／ 36(44)L ／ 3.0kg ／ 41,800円

05512 ／預け入れ／ 70×41×30(35)cm ／ 65(78)L ／ 3.8kg ／ 45,100円

05517 ／預け入れ／ 77×45×32(36)cm ／ 88(102)L ／ 5.0kg ／ 50,600円

※（）内はエキスパンダブル拡張時の数値です。

※上記はTALLモデルのみの記載です。

※カラーやサイズの展開は一部異なる場合がございます。

▼店舗情報

場所：伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1 階 イセタンスーツケース

東京都新宿区新宿3 丁目15-17

オープン日：2026年4月15日（水）

営業時間：10：00～20：00