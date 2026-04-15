岩崎電気 2026-2027年版「施設・屋外照明 総合カタログ」刊行

岩崎電気株式会社

岩崎電気は、2026-2027年版の「施設・屋外照明 総合カタログ」を4月に発刊いたしました。

2026-2027年版 総合カタログ(A4判 全1052ページ)には、屋内から屋外まで幅広く対応する照明器具や工場で活躍する防爆照明器具、制御システム、紫外線応用製品などの自社開発製品のほか、当社が取り扱うデンマークの照明メーカー、ルイスポールセンのアウトドア製品も掲載しています。

また、当社はCSL(Connected Smart Lighting)でつながるあかりの開発・普及に取り組んでいます。

緊急事態の検知や照明不具合の管理、交通量や時間帯に合わせた調光など、くらしの安全や省エネに貢献するあかりも多数ご紹介しています。

2026-2027年版「施設・屋外照明 総合カタログ」は、デジタル版もご用意しております。

デジタルカタログは、岩崎電気のウェブサイトからご覧いただけます。ぜひご活用ください。

岩崎電気は、光に関わる技術開発を推進し、人や未来の安全・安心を支えるインフラづくりに貢献いたします。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：多彩な光のラインアップを一堂に、「施設・屋外照明 総合カタログ2026-2027」刊行(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/catalog.html?pr=008)