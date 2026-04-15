リサ・パートナーズ、株式会社HAKKI GROUPに5億円のベンチャーデットを実行

株式会社リサ・パートナーズ

株式会社リサ・パートナーズ（以下「RISA」）は、株式会社HAKKI GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：小林 嶺司、以下「HAKKI」）に対して総額5億円のベンチャーデットを実行するとともに、同社の成長資金調達支援に係るアドバイザリー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

ベンチャーデットについて

モビリティファイナンス サービスイメージ

ベンチャーデット（Venture Debt）とは、スタートアップ企業向けに提供される、エクイティとデット双方の性質を併せ持つハイブリッド型の金融商品を指します。主に投資家によるエクイティ出資と金融機関による融資のギャップを埋める役割を果たしており、スタートアップ企業にとっては、株式の希薄化（ダイリューション）を抑制しながら機動的な資金調達が可能になるというメリットがあります。

本案件においては、HAKKIの機動的な資金ニーズに応えるため、総額5億円のコミットメントライン（融資枠）を設定すると同時に、新株予約権の付与を受けるスキームを採用いたしました。

HAKKIについて

HAKKIは、グローバルサウスを中心とした新興国地域において事業用モビリティファイナンス・リース事業を展開するスタートアップ企業です。独自開発の信用スコアリングモデルを活用し、旧来の金融機関から資金調達が困難な現地のタクシードライバー向けに、多様な金融サービスを提供しています。

今後の展開について

RISAはこれまで、北海道から沖縄まで全国で180を超える提携金融機関や、シンガポール現地法人を拠点とした東南アジアのネットワーク、これまで培ってきた投融資のノウハウを活かし、国内外の企業に対して投融資を行ってまいりました。このたび、ベンチャーデットの実行に加え、資金調達支援に係るアドバイザーに就任することで、HAKKIの持続的な成長を引き続きサポートしてまいります。

国内金融市場では「スタートアップ育成5か年計画」をはじめとする官民一体での取り組みが加速しています。RISAは今後も、投資家や金融機関と密に連携しスタートアップ企業への投融資を積極的に検討してまいります。

株式会社HAKKI GROUP概要- 会社名 株式会社HAKKI GROUP- 所在地 東京都港区芝浦1-13-10 第3東運ビル8F- 代表者 代表取締役 小林 嶺司- 資本金 24億6,980万円(資本準備金・資本剰余金含む)- 従業員数 123名（2026年3月連結ベース）- 設立 2019年3月- 事業内容 小規模事業者向けモビリティファイナンス事業株式会社リサ・パートナーズ

本社所在地：〒108-6219 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティＣ棟19階



〇本件に対するお問い合わせ先

プリンシパル投融資部 谷野、松浦（03-5796-8510）