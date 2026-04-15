丸文、タイツウ製フィルムコンデンサの取り扱いを開始。カスタム設計提案を加速

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、株式会社タイツウ（代表取締役社長 谷口一成、本社：神奈川県川崎市中原区、以下、タイツウ社）と代理店契約を締結し、同社のフィルムコンデンサの提供を開始することとなりましたのでお知らせいたします。

【背景と目的】

近年、産業機器や車載、医療機器、次世代エネルギー分野において、機器の小型化や高効率化、高耐熱化への要求が急速に高まっています。これに伴い、汎用製品では対応が困難な特殊仕様や、厳しい環境下での信頼性を確保するための専用設計のニーズが増加しています。

当社は、1951年の設立からフィルムコンデンサの専門メーカーとして半世紀以上のノウハウを蓄積してきたタイツウ社と提携しました。同社との協業により、特定用途に最適化された高品質なコンデンサソリューションを国内外の幅広いお客様へ提供してまいります。

【タイツウ社製品の特長】

タイツウ社は、長年培われた素材選定と製造プロセスのノウハウを武器に、大手メーカーが対応しにくい「小ロット・多品種・特殊設計」を強みとしています。

【本契約締結による提供価値】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/70_1_bc72cc4c3d60d5e4cab7e6fd6e5f7678.jpg?v=202604151251 ]DIPタイプ品樹脂ケース品タイツウ社製品ラインアップはこちら :https://www.marubun.co.jp/products/76084/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

当社はタイツウ社と代理店契約を締結したことにより、お客様に対して以下の価値を提供します。

【今後の展開について】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/70_2_1af9dd5fee144948689458b85b4d4d1d.jpg?v=202604151251 ]

当社は、民生・産業・車載・航空宇宙・医療機器など、幅広い分野に向けてタイツウ社製品の提案を強化してまいります。これにより、お客様の製品価値の向上やトータルコストの低減などに寄与し、産業界の持続的な発展に貢献することを目指します。

丸文Webサイト :https://www.marubun.co.jp/info/2026/81015/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

タイツウ社製品に関するお問い合わせ先

Mail：Support1513@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp