“つけっぱなし”という新提案。寝ても快適なイヤホン「VK-ASPEN」登場

U-Trade

U-Tradeは、次世代イヤホン「VK-ASPEN（ブイケー・アスペン）」を、2026年4月15日11時よりクラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売開始いたします。

本製品は、わずか約3gの軽量設計により、“つけっぱなし”でも快適に使用できる新しいイヤホンとして、日常から睡眠時までの使用を想定して開発されました。

約3gの軽量設計で、日常から睡眠時まで快適に使えるイヤホン「VK-ASPEN」

■長時間化するイヤホン利用と新たな課題

近年、動画配信サービスや音声コンテンツの普及により、イヤホンの使用時間は増加傾向にあります。一方で、「長時間の装着による耳への負担」や「就寝時には使用できない」といった課題も指摘されています。

VK-ASPENは、こうした背景を踏まえ、「外す前提」から「装着し続けられる快適性」へと従来の常識を見直した新しいイヤホンです。

横向きでの使用時にも耳への負担を軽減し、就寝時の利用にも配慮した設計

■軽量設計と装着性の両立

本製品は、片耳約3gの軽量設計と、人間工学に基づいた形状により、耳への圧迫感を抑えた装着感を実現しています。

これにより、長時間の音楽視聴や通話などの日常利用に加え、就寝時においても違和感の少ない使用が可能とされています。

■睡眠シーンへの対応という新提案

従来、イヤホンは活動時の利用を前提とした製品が主流でしたが、本製品は就寝時の利用も想定した設計が特徴です。

横向きでの使用時にも耳への干渉を抑えることで、リラックス時や就寝前の音楽・音声コンテンツ利用といった新たな活用シーンの拡大が期待されます。

手のひらに収まるコンパクト設計で、日常に自然に溶け込むサイズ感

■クラウドファンディングによる市場検証と今後の展開

本製品は、クラウドファンディング「Makuake」にて先行販売を実施し、今後の本格展開に向けた市場検証を行います。



本プロジェクトを通じて、製品の認知拡大と販売基盤の構築を図ります。

今後は、ECおよび家電量販店での展開に加え、展示会出展などを通じた販路拡大を予定しています

外出中でも充電残量を確認でき、突然の充電切れを防ぎやすい設計

■プロジェクト概要

・プロジェクト名：VK-ASPEN

・販売開始日：2026年4月15日（水）11時

・販売場所：Makuake

・製品特徴：超軽量（約3g※イヤホン単体）、長時間快適設計、就寝時利用を想定

■関連リンク

・Makuakeページ

https://www.makuake.com/project/vk-aspen_volcano/

・公式LP

https://aspen-earbuds.jp/