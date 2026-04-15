すっきりと美しいデザインで収納の課題をスマートに解決するOXO（オクソー）の「ポップコンテナ」に、待望のマットブラックが登場

株式会社ワイ・ヨット

米国発キッチン・ハウスウェアブランド、OXO（オクソー）の正規代理店、株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：寺田 佐和子）は、OXO（オクソー）の人気アイテムである「ポップコンテナ」から待望の新色「マットブラック」の発売に合わせ、独自の感性とロジカルな収納術で絶大な支持を得る整理収納アドバイザー・ひでまる氏、および同氏が率いるプロフェッショナル集団 “teamひでまる” とタッグを組んだ、特別な整理収納プロモーションを展開いたします。

4月15日（水）～5月6日（水・祝）まで、新宿高島屋10階で「OXOフェア」やスペシャルイベントが開催されるほか、オンラインサイトでもキャンペーンを実施します。

安藤秀通（ひでまる）

「ひでまる」として、東京都杉並区築38年リノベマンションでのパートナーとの2人暮らしをSNSを中心に発信。SNS総フォロワー数15万人。2021年、インテリア＆整理収納のサポートをするRoomstylistとして活動スタート。ディズニーストアや美術館、水族館ミュージアムショップにて10年間VMD（ヴィジュアルマーチャンダイジング）を学んだ経験を活かしたインテリアスタイリングを実施。teamひでまる代表。また、部屋作りの情報を詰め込んだルームツアーを自宅にて開催。そのほか、企業依頼セミナーや講演会など、多方面で活動中。

https://hidemaroom.amebaownd.com/

POP Container Matte Black

ワンタッチ開閉で人気の「ポップコンテナ」から、キッチンをより美しく引き締める新色マットブラックが登場しました。洗練された質感がどんなインテリアにも溶け込み、「見せる収納」をワンランク上の空間へと導きます。世界三大デザイン賞を受賞した美しいフォルムは、日本人デザイナーによるもの。片手でポンと押すだけの操作性や、スタッキング可能な高い機能性はそのままに、湿気を防ぎたい乾物を理想的な状態で保存します。機能美とシックなデザインが融合した新しいポップコンテナで、キッチンだけでなく、お部屋の様々な場所の収納をスタイリッシュに整えます。

レクタングル ショート マットブラック

（縦約16×横約11×高さ約16cm／約1.6L 2,420円）

レクタングル ミディアム マットブラック

(縦約16×横約11×高さ約24cm／約2.6L 2,750円）

ビッグスクエア ミディアム マットブラック

（縦約16×横約16×高さ約24cm／4.2L 3,190円）

ビッグスクエア ショート マットブラック

（縦約16×横約16×高さ約16cm／約2.6L 2,750円）

スモールスクエア ショート マットブラック

（縦約11×横約11×高さ約16cm／約1.0L 2,090円）

収納例

EVENT

整理収納アドバイザーひでまるさんのトークイベント開催

4月15日（水）～5月6日（水・祝）まで、新宿高島屋10階で開催される「OXOフェア」に合わせ、人気アドバイザーのひでまる氏を迎え、OXOの製品を取り入れたスタイリッシュなキッチン収納術を伝授します。

※予約制

※満席になりました

CAMPAIGN

OXO公式オンライン キャンペーン

4/10（金）～ 5月10日（日）まで、OXO公式オンラインサイト(https://www.oxojapan.com/)（https://www.oxojapan.com/）で1,500円以上お買い上げのお客様から抽選で3名様にteamひでまるによる「訪問サポート(https://hidemaroom.amebaownd.com/pages/7246960/blog)」をプレゼントします。

ABOUT OXO

OXO（オクソー）について

OXOは、1990年にニューヨークで創業した、「より多くの人にとって使いやすい製品づくり」を理念とする家庭用品ブランドです。創業者サム・ファーバーが、関節炎を患う妻がキッチンツールを使いづらそうにしている姿を見て、「なぜもっと使いやすいツールがないのだろう？」という純粋な疑問からスタートしました。年齢、性別、右利き・左利き、身体的な違いなどを問わず、誰もが快適に使える「ユニバーサルデザイン」の考え方を製品開発の根幹に据え、日々の暮らしを豊かにする1,000以上の製品を世界90カ国以上で展開しています。

株式会社ワイ・ヨットについて

1949年の設立以来、キッチン・ダイニング用品を中心に、百貨店・専門店向けの上質な商品を取り扱う商社として成長。従来の「ホールセール事業」に加え、海外ブランドの代理店業務や国内外のメーカー様との商品共同開発などを行う「商品開発事業」、選べるカタログ制作・販売を始めとした「ギフト事業」、キッチン用品専門店を全国で運営する「小売事業」、物流センター・コールセンター・３ＰＬ事業から成り立つ「物流事業」と、5つの柱を持ち、幅広いお客様にキッチン・ダイニングを中心とした新しいライフスタイルを提案しています。