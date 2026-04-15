【思い出を未来へ】2026年3月に閉校した相模原市立もえぎ台小学校。25年の感謝と絆を形にした「ロゴ入りベア」を全児童への記念品として製作

株式会社プティルウ

オリジナルテディベアの企画・製造・販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、2026年3月をもって25年の歴史に幕を下ろした神奈川県相模原市立もえぎ台小学校の閉校記念品として、同校PTA様よりご依頼を受け、学校名や校章をプリントした「ロゴ入りベア」160個を製作・提供いたしました。子どもたちの新たな門出をそっと見守る、心温まる記念品となっています。

■ 25年の歴史に幕。児童たちの未来へ繋ぐ「形に残る思い出」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y8krrsjG334 ]

少子化に伴う学校再編により、2026年3月末をもって閉校となり、相武台小学校および緑台小学校へ統合されたもえぎ台小学校。平成13年の開校以来、地域に愛され、多くの子どもたちの笑顔と成長を育んできました。

閉校という大きな節目を迎えるにあたり、もえぎ台小学校PTA様は「子どもたちが学校で過ごした大切な思い出を、いつまでも身近に感じられるように」との願いから、弊社の「ロゴ入りベア」を記念品としてお選びくださいました。

■ 学校のシンボルと「ありがとう」を刻んだテディベア

今回、全児童や教職員へと贈られた160個の記念品は、手のひらサイズの可愛らしいテディベアです。着用している小さな白いTシャツの胸元には、もえぎ台小学校の校章と、「ありがとう」「もえぎ台小学校」「2026.3.25」という閉校の日の日付が鮮やかにプリントされています。

カバンに付けたり、お部屋の机に飾ったりと、いつでもそばに置いておけるテディベア。ふとした瞬間に目に入る「ありがとう」のメッセージが、楽しかった学校生活や先生、仲間たちとの絆を優しく思い出させてくれます。

■ 1体ずつ、想いを込めた職人による手作業

今回の160個のテディベアは、プティルウの熟練したスタッフの手によって、一体ずつ丁寧に仕上げられました。 当社のテディベアはすべてオリジナルデザインであり、理想の形を追求するためにミリ単位での試作・修正を繰り返して誕生しています。プリント工程においても、自動化された機械作業ではなく、専任のスタッフがベアの表情やTシャツの歪みに細心の注意を払いながら、ひとつひとつ手作業でプリントを施しています。 「25年間の感謝」という重みを大切に、子供たちが手にした時の笑顔を想像しながら、手作業ならではのぬくもりを込めて製作いたしました。

■ 「思い出を未来へ！」子どもたちの新しい一歩を応援して

閉校に向けた活動の中で、校内には児童たちの手形で描かれた色鮮やかな大きな虹の壁画が制作されました。そこには、学校のマスコットキャラクター「もえにゃん」とともに、『思い出を未来へ！』という力強いメッセージが記されています。

弊社といたしましても、この壁画のメッセージのように、子どもたちの未来への希望を後押しするような、愛情あふれる記念品の製作に携わらせていただけたことを大変光栄に存じます。

長年親しんだ学び舎を離れる寂しさを抱えながらも、新しい環境へと力強く羽ばたいていく子どもたち。この小さなテディベアが、これからの彼らの成長にそっと寄り添い、勇気づける「お守り」のような存在となってくれることを心より願っております。

■ 記念品に採用された商品について

ロゴ入りベア(4S)/ロゴプリント

学校の卒業記念品や企業のノベルティとして、ロゴやメッセージを自由にプリントできる人気のテディベアです。

URL：https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/4s-bear/000000001809

プティルウについて

プティルウは1969年創業。半世紀以上もの間、数多くのテディベアとその仲間たちを生み出してきました。私たちがお届けしたいのは、毎日がちょっとハッピーになる「こぐまのいる生活」。

忙しい毎日の中でぬいぐるみと触れ合うことで、ほんわか優しい時間を過ごしていただきたい。

これからも、生活に寄り添うぬいぐるみをつくって参りたいと考えています。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.ptl.co.jp/

【プティルウ楽天市場店】https://www.rakuten.ne.jp/gold/petitloup1969/

【アマゾン店】https://x.gd/amazonpetitloup

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