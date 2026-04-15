Pacific Meta、日本市場において「Base」と協業開始。エコシステム・技術の周知活動および日本企業との連携促進を推進

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩崎 翔太、以下「当社」）は、

Coinbase内でインキュベートされたグローバルL2ブロックチェーン「Base」の日本市場における展開を支援することをお知らせいたします。当社は、Baseのエコシステムおよび技術の国内への周知活動と、日本企業との連携促進に取り組み、日本におけるブロックチェーンの社会実装の加速に貢献してまいります。

本取り組みの背景

ブロックチェーン技術の活用がグローバルで加速する中、L2ブロックチェーンを中心としたエコシステムの拡大が進んでいます。DeFi、ステーブルコイン、デジタルアセット、ソーシャルプラットフォーム、さらにはAIエージェントの活用など、多様なユースケースが生まれ、オンチェーン経済圏は急速に発展しています。

Baseは、こうしたグローバルな潮流の中で急速に成長を遂げているL2ブロックチェーンであり、先進的なユースケースと幅広い開発者・ユーザー基盤を有しています。

一方、日本市場においては、ブロックチェーン技術への関心が高まる中、グローバルで先行するエコシステムや技術との接続性が十分に確保されていないという課題がありました。

当社は、「To Create the Standard for Blockchain from Japan」というミッションのもと、創業から3年でグループ累計260件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わってまいりました。この知見とネットワークを活かし、Baseの日本市場展開を支援してまいります。

支援内容

当社は、Baseの日本市場展開に向けて、以下の2つの領域を中心に支援を行います。

1. Baseエコシステム・技術の周知活動

Baseのエコシステムや技術的特長を、国内の企業・開発者・関係者に向けて広く発信・啓発する活動を推進します。コンテンツ発信等を通じて、Baseが提供する先進的な開発環境やユースケースの理解促進に取り組みます。

2. 日本企業との連携促進

当社の国内ネットワークを活かし、Baseエコシステムと日本企業の連携機会を創出します。ブロックチェーン技術の活用を検討する国内事業者に対し、Baseのエコシステムへの参画を促進し、日本市場におけるオンチェーンビジネスの発展を支援します。

今後の展望

当社は、本取り組みを通じて、Baseのエコシステムと日本市場の接続を強化し、国内の企業・開発者がグローバルで先行する先進的なブロックチェーン技術やユースケースにアクセスできる環境を整備してまいります。

当社が日本企業と海外の優れた技術・エコシステムをつなぐ存在として機能し、日本のブロックチェーン活用のさらなる高度化に貢献してまいります。

株式会社Pacific Metaについて

株式会社Pacific Metaは、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングまで、ブロックチェーン事業の立ち上げと運営を包括的に支援しています。創業から3年でグループ累計260件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わるグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの展開をサポートしています。ブロックチェーンやトークンを活用した事業が、社会実装へと迅速に到達できるよう、人材・ノウハウ・ネットワーク・投資のあらゆる側面から伴走しています。

本件に関するお問い合わせ

【会社概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/111379/table/175_1_0e166b680f8cdb15908e5169759a9c53.jpg?v=202604150351 ]

株式会社Pacific Meta 広報担当

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

※本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、投資勧誘または助言を目的とするものではありません。暗号資産や関連商品の価格等の将来の値動きを示唆・保証するものではありません。