株式会社リーピー代表・川口聡が「AI×人材採用セミナー」に登壇。生成AI時代における採用戦略と企業が選ばれるための実践手法を解説いたします。

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口聡）は、ぎふしん青年重役会支店勉強会が開催する「AI×人材採用セミナー」において、当社代表の川口聡が講師を務めることをお知らせします。セミナーでは、採用が単なる人員補充ではなく会社の成長と差別化を決定づける最重要ミッションであること、労働人口の減少とAIの進化が採用活動を大きく変えつつある背景を解説。AIを味方につける具体的な手法を紹介しながら、企業が人材に選ばれるための戦略を提示します。

セミナーで得られること（抜粋）

当日はAI時代の採用活動に関するフレームワークや実践事例を紹介します。以下はその一部です。

- 採用は経営の最重要ミッション - 採用は単なる人員補充ではなく、会社の成長と差別化を決定づける最重要ミッションであることを解説。- 労働人口の減少とAIの進化 - 労働人口の減少とAIの進化が採用市場に与える影響、企業が人材に選ばれる時代へ移行している現状。- AIを味方につける採用手法 - AIを活用して通勤可能圏内の候補者数を推定したり、自社の採用力を競合と比較したり、面接時の質問を提案してくれるツールなど、採用活動の各ステップでAIを活用する方法。- カルチャーマッチと給与戦略 - 優秀な人材を採用・定着させるためには、スキルや経験よりもカルチャーマッチが重要であることや、給与はコストではなく投資であるという考え方。- AI時代の採用活動のまとめ - AIの特性を理解し、採用ノウハウに加えてデジタル・AIのノウハウが求められること。

その他にも、採用部門のあるべき姿や優秀な人材を見極めるための面接の工夫、企業ブランディングと広報PRの重要性、AI利用者と非利用者の格差といったテーマを取り上げる予定です。詳細は当日のセミナーでのみ公開いたします。

講師プロフィール

川口 聡（かわぐち さとし）／株式会社リーピー代表取締役。

1983年福岡県久留米市生まれ。大学卒業後、国内最大手のスカウト・ヘッドハンティング会社に入社し、IT業界を中心に人材支援に従事。26歳でECコンサルティング事業の責任者に就任。

2012年に独立後、岐阜市へIターン移住し、2013年に株式会社リーピーを設立。これまでに1,360社以上の取引実績を持つ。創業期から採用力を強みに事業成長を実現し、現在は生成AIを活用した採用戦略により、月間150名以上の応募を安定的に獲得。

中部経済新聞にて「採用と組織の次の一手」を連載中。採用・人材獲得・生成AI活用をテーマに、自治体や企業から年間多数の講演依頼を受けている。

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営 https://gifuchoku.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,360社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024】取得（本社） 認証登録番号 JP026210

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」