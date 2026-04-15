あなたの一枚が誰かの未来を照らす地域の物語になる

ふじみ野市役所

市内で行われるイベントや市が依頼する写真を撮影し、そのデータを提供いただける無償ボランティア「市民カメラマン」を募集しています。

写真は、市報などの印刷物や市ホームページ、ＳＮＳなどに掲載します。

令和8年度は、市民カメラマンの撮影した写真の写真展を予定しています。

撮影：市民カメラマン石田撮影：市民カメラマン松田撮影：市民カメラマン安齋撮影：市民カメラマン小松

募集強化期間

令和８年６月30日(火)まで

委嘱期間

令和８年４月１日から令和9年3月31日(水)まで

対象

次のすべてに該当する人

- 市内在住の20歳以上- デジタル写真撮影に必要な機材を用意できる- 土・日曜日、祝日にも活動できる

（注意）都合がつく日程で参加することができます。

応募方法

応募用紙に、自身が撮影したデータ数点を添付し、窓口か郵送、メールで提出する

※応募用紙は窓口と市ホームページで配布。

【ふじみ野市ホームページURL】

https://www.city.fujimino.saitama.jp/shinojoho/koho_kocho/koho/8183.html

写真展

令和8年12月頃を予定しています。

- 市民カメラマンの写真はフェイスブックからもご覧いただけます。

【市民カメラマンFacebook】

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081169063479

経緯

市民参加のまちづくりを進めるため、市民の目線から市内のイベントなどを盛り上げていけるようにと平成25年７月から市民カメラマンの参加が始まりました。

問合せ

広報広聴課（TEL049-262-9003）

〒３５６・８５０１ふじみ野市福岡１-1-1

メール：koho@city.fujimino.saitama.jp