【福島県郡山市】箭内夢菜さんが参加！日本橋ふくしま館MIDETTEで「こおりやま観光物産フェア」開催！［福島県郡山市役所］

郡山市

日本橋ふくしま館MIDETTE（東京都）で「こおりやま観光物産フェア」を開催します。郡山市の野菜や特産品販売のほか、郡山ブラックラーメンの出張販売がありますので、ぜひお越しください。

郡山市の野菜や特産品販売のほか、郡山ブラックラーメンの出張販売を行います。

また、「ふくしまデスティネーションキャンペーン（DC）」を通じて、更なる観光誘客、地域の活性化を図るため、郡山市長と郡山市フロンティア大使である箭内夢菜さんによる地酒や銘菓のふるまいなどを実施します。

イベント内容（予定）

（１）開 催 日 2026年4月17日（金）～18日（土）

（２）時 間 物販：10：30～16：00

食堂：11：00～16：00

（３）会 場 日本橋ふくしま館MIDETTE

（東京都中央区日本橋室町4-3-16 柳屋太洋ビル１階）

（４）内 容 １.郡山市の特産品販売

２.郡山ブラックラーメン出張販売

３.地酒・銘菓のふるまい

実施時間１.11：00～12：00 ２.13：00～15：00

（５）入 場 料 無料

箭内夢菜さん出演時間（予定）

（１） 日 時 2026年４月18日（土）14：30～16：00

（２） 内 容 地酒・銘菓のふるまいや観光パンフレット等の配布

本件に関するお問合せ先

郡山市文化スポーツ観光部 観光政策課

電話：024-924-2621 Mail：kankou@city.koriyama.lg.jp