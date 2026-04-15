自然に寄り添う暮らしを食卓へ　嬉野市塩田町から「耕房 野の風」POP UPをSAGA MADOにて初開催！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）は、佐賀の県産品を厳選したセレクトショップ「SAGA MADO」において、2026年4月17日（金曜日）～4月26日（日曜日）までの10日間、「耕房 野の風」POP UPを開催します。

本POP UPでは、佐賀県嬉野市塩田町にて自然の仕組みに寄り添いながら穀物を育てる「耕房 野の風」の商品を販売し、素材本来の魅力と、つくり手の想いをお届けします。

なお、4月19日（日）および26日（日）の2日間は、生産者による米の試食販売を実施いたします。つくり手から直接、栽培へのこだわりや想いを聞きながら商品をお楽しみいただける貴重な機会となっております。この機会にぜひ、SAGA MADOへお越しください。

「耕房 野の風」POP UP概要

開催期間： 2026年4月17日（金曜日）～4月26日（日曜日）10時～20時

試食販売は、4月19日（日）および26日（日）12時ごろ（無くなり次第終了）

開催場所：SAGA MADO特設エリア（佐賀市駅前中央一丁目4番17号コムボックス佐賀駅前1階）

耕房 野の風について

佐賀県嬉野市塩田町美野（みの）地区。山に囲まれ、水に恵まれたこの地で、肥料や農薬に頼らず穀物を育てています。

「肥料を与えなくても作物は育つ」――そのことを知り、「やってみたい」と思ったのが、農業を始めたきっかけです。

もともと農家ではなかった私ですが、ご縁があり塩田の農家に嫁ぎ、夫と義両親とともに、「顔の見える人に届けたい」という想いから、栽培から販売までを自分たちで行う「耕房 野の風」を立ち上げました。

現在は、夫が兼業、私が専業で、2人の子どもを育てながら「野の風」を営んでいます。

公式サイト：https://nonokaze.stores.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/nonokaze/

販売予定商品について（一部）

雑穀米

■七穀米 802円～（税込）

■三穀米 518円～（税込）

■もちむぎ 580円～（税込）

白ごはんに少量混ぜていつも通りの水加減で炊ける手軽な雑穀です。

七穀米はやさしい食感で初心者にも食べやすく、三穀米は赤米・黒米・緑米の風味が特徴で浸水して炊くとより美味しく、カレーにもよく合います。

もちむぎは外皮を少し削った丸麦で、ぷりぷりとした独特の食感が楽しめます。

■小麦粉 685円（税込）

パン用の品種で強力粉ですが、中力粉に近い小麦粉です。

パンやピザ、スコーンなどにはもちろん、お好み焼きやパウンドケーキなど幅広くお使いいただけます。

どっしりとした食べごたえと、やわらかい味わいをあわせ持つ、おおらかな小麦粉です。

■ののぽん_玄米 370円（税込）

うるち米の玄米をぽん菓子にしました。すっきりとした甘み。

お米の風味や甘さを邪魔しない少しのきび砂糖と塩が入っています。

年配の方から赤ちゃんまで一緒に食べられるおかしです。

牛乳をかけて朝ごはんにもどうぞ。

SAGA MADOとは

伊万里・有田焼、唐津焼といった焼き物から、若手作家の新しい感覚でつくられたもの、普段づかいにちょうどいい食品・雑貨、SAGA MADOオリジナル商品など、季節ごとに厳選して県産品をご紹介しています。

公式ホームページ：https://sagamado.jp/

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」：https://www.sagapin.jp/