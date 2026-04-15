Tシャツブランド『HARD ROCK JUNIKE』アーティトコラボ第一弾。海外からも注目の4人組ハイブリッド・ガールズ・ロックバンド『LETITOUT-lelia-』（レリア）とのコラボを発表！

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2025年8月に誕生した、ロックをコンセプトとするTシャツブランド『HARD ROCK JUNKIE（ハードロックジャンキー）』が、宮崎発の4人組ハイブリッド・ガールズ・ロックバンド『LETITOUT-lelia-』（レリア）とのコラボを発表。アーティトとのコラボは初となる同ブランドとLETITOUT-lelia-との融合で生まれる商品は４月15日よりHARD ROCK JUNKIEで先行発売開始。

九州を拠点に“新たなハイブリッド・ラウドロック”を発信する『LETITOUT-lelia-』とのコラボ商品が4月15日より発売開始コラボTシャツ 1 "LETITOUT" craft beer from MYZK Tee \5500（tax in）

コラボTシャツ 2（バック） "LETITOUT" craft beer from MYZK Tee Ver.2 \6000（tax in）（フロント）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=evOhGLXNXS8 ]

LETITOUT-lelia- 『 T.m.r.w 』

3月4日にリリースされた新曲第1弾『 T.m.r.w』。各サブスクにて配信中!!

https://linkco.re/v4f9BA0z

コラボの経緯（HARD ROCK JUNKIE 広報担当）

昨年8月に「ロック」をコンセプトにブランドを立ち上げて以来、ロックアーティストさんとのコラボは急務でした。ただ、ロックバンドなら誰でも良かったわけではなく、『ハードロックやメタル、ロック全般に付きまといがちなネガティブなイメージをファッションから覆す』という当ブランドのコンセプトを体現してくれそうなバンドであること、私たちがバンドの音楽性に絶対的に惚れ込めること、この２つが絶対に譲れない部分でした。

そんな中、その２つに、文句なく合致したのが『LETITOUT-lelia-』（レリア）さんでした。私たちが提唱する「大人も着られるロックT」を彼女たちとのコラボで具現化できればと思いますし、まだ彼女たちの音楽を聴いたことのない方には、ぜひ彼女たちの音楽と存在を知ってほしいと思います！

（左上から時計回りに）MINAHO（Gt./Vo.）、KANA（Gt./Cho.）、MOMO（Ba./Cho.）、NARUMI（Dr./Vo.）

LETITOUT-lelia-（メンバーコメント）

HARD ROCK JUNKIEさんとのコラボレーションのご提案をいただいたときは本当に嬉しかったです！ 私どもの活動を深く知ってくださったうえで、このような光栄なお話をいただけたことに、メンバー一同大変感激し、俄然ギアが上がっております!!

HRJさんのコンセプトは深く共感できるもので、ジャンルにとらわれない"ハイブリッド・ガールズ・ロックバンド"と銘打って活動させていただいているにあたり、HRJさんと私たちとの新たなハイブリッドなアイテムをたくさんの方々に届けることができ、様々なところで多くの"結び目"が生まれればと思っております！

LETITOUT-lelia-（レリア）

2013年8月に、楽器初心者の同級生による女子高生バンドとして結成。結成後、すぐに宮崎を中心にライブ活動を開始し、３作の自主制作シングルの中から、企業CMやTV CMに数曲が起用される。幾度かのメンバーチェンジを経て、現体制になってからは全国でライブ活動を展開。一見、どこにでもいそうな普通の女の子たちなのに、ひとたびステージに上がると、その高い演奏力とパフォーマンスで圧巻のステージを繰り広げ、着実にファンを増やしている。今年3月には『T.m.r.w』『ルサンチマン』と立て続けにシングルをリリース。西日本を皮切りとした全国ツアーの真っ最中。

band web site：http://www.letitout.site

X：https://x.com/letitout_japan

Instagram：https://www.instagram.com/letitout_japan/?hl=ja

HARD ROCK JUNKIE

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