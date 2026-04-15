株式会社ウォーターフェニックス

報道関係者各位

２０２６年４月１５日

透明人間の少女と、透明人間しか見えない少年を描く”災厄セカイ系”ノベルADV

『最悪なる災厄人間に捧ぐ』のSteam移植支援クラウドファンディング４月１６日始動！



株式会社ウォーターフェニックス（本社：山形県山形市、代表取締役社長：伊藤圭一）は

「最悪なる災厄人間に捧ぐ」の開発支援資金を集めるために、クラウドファンディングサイト「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」にて４月１６日～５月３１日までプロジェクトを実施致します。



【プロジェクト概要】

プロジェクト名：ノベルADV『最悪なる災厄人間に捧ぐ』をSteamに移植しシナリオも追加したい！

募集期間：２０２６年４月１６日（木）１２：００～５月３１日（日）２３：５９

目標金額：１，０００，０００円

プロジェクト実施URL（※限定公開URL ４月１６日１２時より支援可能になります）

https://camp-fire.jp/projects/933862/preview?token=104s4ndf&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/933862/preview?token=104s4ndf&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)



【最悪なる災厄人間に捧ぐ とは？】

https://www.youtube.com/watch?v=5OYYIdhVgFA

２０１８年８月に、ウォーターフェニックス第三作目としてNintendo Switch版、PlayStation4版、Android版、iOS版で配信した、「透明人間の少女と、透明人間しか見えない少年」の”災厄セカイ系”ノベルアドベンチャーゲームです。



●『最悪なる災厄人間に捧ぐ』公式サイト

https://www.kemco.jp/game/sss/index.html



発売後は『泣ける』『（ヒロインの）クロがかわいい』といったご意見を頂き、週刊ファミ通クロスレビューではシルバー殿堂入りの評価を頂けております。

発売から８年が過ぎた今でも、「記憶に残り続けている作品」と言ってくださる方も多く、私達としても思い出深い一作です。



【今回のプロジェクトで実現したいこと】

●Steamに移植したい！

これまで、本作をプレイしてファンになってくださった方々から、「Steamでも出してほしい」「パソコンでも遊びたい」といった声を頂いてきました。

その度に移植を考えてきたのですが、これまでは他の作業で忙しくて対応できない状態でした。

しかし昨年、最新作『ハッピールートを終わらせて』の開発が終わった事もあり、移植作業の時間がとれるようになりました。

そのため、今後、更に多くの方に本作をプレイして頂くためにも、Steamのダウンロードソフトとして移植したいと考えました。



●新規シナリオを追加したい！

今作の開発当時、おまけシナリオとして『クリア後の各世界の話』を考えていました。

ただ、当時は納期や費用等を考えてシナリオの実装には至りませんでした。

しかし今回の移植にあたって当時考えていたプロットを読み直してみたところ、「やはりこの話は他の方にも見てほしい」と感じました。

そのため、今回の移植にあたっては

クリア後用の新規シナリオ（約４万文字×５編＝約２０万文字／１編４０～８０分程度）を、

ヒロインのボイス付き＆新規イラスト５枚付きで追加したいと考えています。



●イラストの調整をおこないたい！

当時は本気で描いたイラストですが、この８年の間に、本作のイラスト担当であるRの絵柄の変化がありました。

そのため、このまま新規イラストを追加した場合、元のイラストとの差が大きく、違和感を覚えてしまうかもしれないと思いました。

ただ、元々のイラストには気に入っている部分も多くあります。

そこで、イラスト担当のRが立ち絵＆イベントスチルをすべて加筆修正する事で、

当時の雰囲気を残しつつ、より全体の統一感を高めたいと考えています。



【株式会社ウォーターフェニックス】

イラストからシナリオまで手掛ける気鋭のクリエイター「R」を擁し、「一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう」「結婚主義国家」「アーキタイプ・アーカディア」「ハッピールートを終わらせて」など、斬新な切り口のゲーム制作を行う。

http://www.water-phoenix.com/