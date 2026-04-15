【新刊】孤高のキリシタン大名の信仰と人生に迫る伝記コミック『ユスト高山右近』が発売。

株式会社パレード

キリシタン大名として知られる高山右近の生涯を描いた伝記コミック。

織田信長の家臣として活躍し、本能寺の変では敵の首200を討ち取るなど武将として名を上げる一方、千利休の高弟として茶人としても知られた高山右近。

本書では、そうした武将・文化人としての姿に加え、キリスト教徒としての信仰に焦点を当てる。

徳川幕府の禁教令によりフィリピン・マニラへ追放され、その地で生涯を終えた右近は、後に殉教者として「福者」に列せられた。

孤高のキリシタン大名の信仰と人生に迫る一冊。

書籍情報

『ユスト高山右近』

著：游子

出版社：パレード

発売日：2026年4月15日

ISBN： 978-4-86522-484-9

仕様：A5判/並製/316ページ

価格：1,100円（1,000円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre03/978-4-86522-484-9.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/486522484X/

出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックスの自費出版

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』