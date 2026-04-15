フジテレビ「ライオンのごきげんよう」おやつボーイズ・フミヤ[斉藤文幸]、30年ぶり芸能界復帰から本格再始動　劇団三ツ星キッチン6月公演『CONNECT』出演決定

斉藤文幸

8年間のジムトレーナー経験を経て、新たな挑戦へ

2025年、約30年ぶりに芸能界へ復帰した俳優・斉藤文幸が、2026年6月に上演される劇団 三ツ星キッチン の舞台『CONNECT』に出演することが決定しました。

本作を皮切りに、2026年は9月・10月にも舞台出演を予定しており、俳優として本格再始動の一年となります。

また斉藤は、世界的ブランドジム「POWERHOUSE GYM（パワーハウスジム）」で8年間パーソナルトレーナーとして活動した後、2026年3月にフリーパーソナルトレーナーへ転身。

舞台俳優としての表現力と、身体づくりのプロフェッショナルとして培った経験を融合させ、年齢を重ねても挑戦し続ける新たなロールモデルとして注目を集めています。

30年ぶりの復帰から迎える“再始動の年”

斉藤文幸は1990年代、CMタレントとして活動し、マクドナルド、JR東海「ファイトエクスプレス」、JR東日本、ロッテグリーンガムなど多数の企業CMや広告に出演。

さらにフジテレビ『ごきげんよう』の人気企画「おやつボーイズ・フミヤ」としても広く知られました。

26歳で企画終了を機に芸能界を離れた後は、IT業界や企業経営の分野でキャリアを築き、その後は8年間にわたりジムトレーナーとして身体づくりの現場に携わってきました。

そして2025年、約30年ぶりに芸能界へ復帰。

2026年3月にはフリーパーソナルトレーナーとして独立し、同年6月・9月・10月と舞台出演が続く、本格再始動の年を迎えます。

6月公演『CONNECT』について

舞台『CONNECT』は、舞台の表には見えない“支える人々”にスポットを当てた、ヒューマンコメディミュージカルです。

今にも沈みそうな劇団。

止まらないトラブル。足りない予算。消えない不安。

それでも――

役者にスポットを当てるため、

今日も誰かが走り、

誰かが頭を下げ、

誰かが徹夜をする。

怒って、泣いて、笑って、歌って。

ぶつかりながらも、

それでも人は、人を「つなぐ」。

本作は、“見えない仕事”に人生をかけ、舞台を、想いを、未来をつなごうとする人々を描いた、笑いと涙にあふれる作品です。

俳優として再び舞台へ立つ斉藤にとっても、人と人とのつながりや再挑戦という自身の人生と重なる、象徴的な作品となります。

本人コメント

「昨年、約30年ぶりに芸能界へ復帰し、再び舞台に立てることを心から嬉しく思っています。

『CONNECT』は、人と人とのつながり、そして見えないところで支えてくれる方々の想いが詰まった作品です。

自分自身もこれまでさまざまな経験を経て、再びこの世界に戻ってきました。

2026年は俳優としても、フリーパーソナルトレーナーとしても新たな挑戦の一年。

年齢を重ねても挑戦し続ける姿を、多くの方に届けたいと思っています。」

公演概要

劇団 三ツ星キッチン プログレス公演

『CONNECT～コネクト・青空座の希望～』

その舞台裏、あなたのすぐ隣で起きている

脚本・演出：上條恒 音楽：KAZZ

■公演日程：2026年6月23日（火）～6月28日（日）

■会場：劇場 MOMO（東京都中野区中野 3-22-8）

■チケット情報：

最前列：指定席 10,000 円（プレゼント付き）

一般席：平日前売 6,000 円／当日 6,500 円

一般席：土日前売 6,500 円／当日 7,000 円

全席パンフレット付き

■予約フォーム：https://mitsuboshikitchen.corich.co/connect/common?elu=007

斉藤文幸プロフィール

俳優 / フリーパーソナルトレーナー。

1990年代にCMタレントとして活動し、フジテレビ『ごきげんよう』の人気企画「おやつボーイズ」として活躍。

2025年に約30年ぶりに芸能界へ復帰。

8年間のジムトレーナー経験を経て、2026年3月よりフリーパーソナルトレーナーとして独立。

舞台と身体づくりの両面で新たな挑戦を続けている。



斉藤文幸インスタグラム：https://www.instagram.com/fumiyukisaito

劇団三ツ星キッチン：https://mitsuboshikitchen.com/

お問い合わせ先

MKDF株式会社

お問い合わせフォーム：https://mitsuboshikitchen.com/contact/

【写真】現在の斉藤文幸（サイトウ フミユキ）

【写真】現在の斉藤文幸（サイトウ フミユキ）

【写真】約30年前「おやつボーイズ」時代（右下がフミヤ）

【写真】約30年前「おやつボーイズ」時代（右下がフミヤ）

【チラシ画像】CONNECT＜表面＞

【チラシ画像】CONNECT＜表面＞

【チラシ画像】CONNECT＜裏面＞

【チラシ画像】CONNECT＜裏面＞