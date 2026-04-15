デジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに認定！eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一、以下Mogic）が提供するeラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」は、株式会社Animato（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：江刺真理子、以下Animato）との協業により、経済産業省「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定されました。

今回の認定により、中小企業・小規模事業者の皆さまは、LearnO導入後最大2年分の費用の最大2分の1（通常枠：上限150万円）の交付を受けることが可能となりました。

この機会にLearnOの導入を、ぜひご検討ください。

・デジタル化・AI導入補助金2026 LearnO紹介ページ：

https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183(https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183)

・サービスサイト：https://learno.jp/

eラーニングシステムLearnO「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定！

この度LearnOは、経済産業省 認定経営革新等支援機関であるAnimato様との協業により、「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定されました。

これにより、LearnO導入後最大2年分の費用の最大2分の1、金額にして最大150万円までが交付されるため、予算が限られている場合でもeラーニングシステムを導入するチャンスです。中小企業や小規模事業者の皆様は、通常よりも大幅にコストを抑えてLearnOを導入いただけます。

補助金の申請はスケジュールに沿う必要があるなど、複雑になりがちです。そこで、補助金の申請に特化したコラム(https://learno.jp/column/?cid=04001000#category-list)もご用意しておりますので、併せてご覧ください。

ご関心をお寄せいただけましたら、公式ホームページをご確認の上、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

・デジタル化・AI導入補助金2026 LearnO紹介ページ：

https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183(https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183)

・デジタル化・AI導入補助金2026 公式HP：https://it-shien.smrj.go.jp/

部署横断の組織設定からログデータ取得まで！最短1か月から導入可能

お問い合わせ（Animato様） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQct3PeDEz-PBFwEI-5t82wM0mw1cJmBTnl41GSiJ8SCIPpw/viewform

LearnOは、リーズナブルな料金体系、グッドデザイン賞受賞のわかりやすいデザイン特徴のeラーニングシステムです。10年以上にわたり改良を重ね、現在は3,800社、月間60万人以上にご利用いただいています。

初めてのeラーニング導入でも迷わない、管理者向けの機能もご用意しています。幅広い受講シーンに合わせるため、営業部や経理部といった部署ごとだけでなく、部長会など部署を跨いだ組織も設定できます。その組織それぞれに対してコンテンツの出しわけもできるため、全社で柔軟にご利用いただけます。

ログデータのダウンロードも可能で、受講者がどの講座をどのくらい視聴したのか、テストの実施状況や正答率など、細かくデータを取得することができます。

最短契約期間は1か月からで、グループ各社にそれぞれLearnOを導入するマルチテナント契約も可能です。利用プランやID数を入力するだけで簡単に料金がわかる自動お見積りツールもご用意しております。ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

■IT導入支援事業者 Animato様 コメント

デジタル化・AI導入補助金2026を活用し、LearnO導入の費用、最大2年間の利用料の2分の1（150万円上限）が補助されます。この機会にLearnOを活用して社内研修、教育、社内情報の一元管理、社内のペーパーレス化によるコスト削減のチャンスです！

LearnOは、ITが苦手と思われる方でも簡単に操作が可能なシステムです。業務の隙間時間の可能性を最大限に引き出せます。デジタル化・AI導入補助金2026には申請スケジュールがございますので、下記HPにて、ご確認をお願いいたします。

・デジタル化・AI導入補助金2026申請スケジュール：https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/

■IT導入支援事業者 Animato様

Animatoは、経済産業省 認定経営革新等支援機関として、全国の中小企業を対象とした経営相談、補助金活用サポート、経営改善計画の策定、資金調達に関する相談、ITツール導入に関するツール選定／導入／フォローを行っています。

LearnOについて

- 会社名：株式会社Animato（経済産業省 認定経営革新等支援機関）- 代表取締役：江刺 真理子- 事業内容：各種補助金活用サポート（事業再構築補助金、ものづくり補助金など）経営改善計画策定サポート銀行融資サポート創業・起業の相談／サポートLearnO正規販売代理店eラーニング研修素材および動画などの制作- URL：http://animato-animato.com

幅広い業種・業態にマッチングするeラーニングシステムです。リーズナブルな料金体系、必要十分でわかりやすい機能、最短1か月から可能なご契約など、導入しやすく続けやすいことが特徴です。現在は、法人を中心に導入が進み、月間60万人以上にご利用いただいています。

動画やPDFファイルの資料があれば、すぐにオンライン教材を作成し講座のスタートが可能。

また、担当スタッフが電話やメールで無料サポートするため、初めてeラーニングを導入される方や、新たにスクールビジネスをスタートさせる方などでも安心して導入が可能です。

別途ご用意しているOEM版は、サービス名やデザインはもちろん、ドメイン名もご希望のものをご使用可能なので、教材制作や教育関係のコンテンツ配信などを手がける企業さまなどに、広くご利用いただいています。

『LearnO』についてはこちら＞＞＞https://learno.jp/

『LearnOメディア “まなびプランター”』はこちら＞＞＞ https://mana-pla.jp/

『LearnO 販売代理店制度』についてはこちら＞＞＞https://agency.learno.jp/

『LearnO OEM制度』についてはこちら＞＞＞https://oem.learno.jp

『はじめてのITに寄り添うメディア “ソリイノ” 』はこちら＞＞＞https://solino.mogic.jp/

【会社概要】

会社名：Mogic株式会社

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

URL： https://www.mogic.jp/(https://www.mogic.jp/)

【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡