デジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに認定！授業支援システム「Pholly（フォリー）」

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一、以下Mogic）が提供するコミュニケーション型授業支援システム「Pholly（フォリー）」は、株式会社Animato（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：江刺真理子、以下Animato）との協業により、経済産業省「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定されました。

今回の認定により、中小企業・小規模事業者の皆さまは、Pholly導入時の初期費用および最大2年分の費用の最大2分の1（通常枠：上限150万円）の交付を受けることが可能となりました。

この機会にPhollyの導入を、ぜひご検討ください。

・デジタル化・AI導入補助金2026 Pholly紹介ページ：

https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183(https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183)

・Phollyサービスサイト：https://pholly.jp/

授業支援システムPholly「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定！

この度Phollyは、経済産業省 認定経営革新等支援機関であるAnimato様との協業により、「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定されました。

導入にかかる初期費用と、最大2年分の費用の最大2分の1、金額にして最大150万円までが交付されるため、予算が限られている場合でも授業支援システムを導入するチャンスです。中小企業や小規模事業者の皆様は、通常よりも大幅にコストを抑えてPhollyを導入いただけます。

ご関心をお寄せいただけましたら、公式ホームページをご確認の上、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

・デジタル化・AI導入補助金2026 Pholly紹介ページ：

https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183(https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP07-0000183)

・デジタル化・AI導入補助金2026 公式HP：https://it-shien.smrj.go.jp/

OSCEのデジタル化、看護医療プランで臨床実習をサポート

お問い合わせ（Animato様） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQct3PeDEz-PBFwEI-5t82wM0mw1cJmBTnl41GSiJ8SCIPpw/viewform

Phollyは、業界最安値帯・最短1か月からご契約可能な柔軟さが特徴の授業支援システムです。医療・看護系学校を中心にご利用いただいており、2026年2月にはOSCE支援「チェックリスト機能」をリリースしました。OSCEの準備・評価・振り返りをシステム上で行うことができ、業務負担軽減はもちろん、学生の学習効果の最大化も見込めます。

また、看護・医療教育に特化した「看護医療プラン」も用意しています。先述のチェックリスト機能に加えて、臨床実習で欠かせない「グループワーク機能」を盛り込んだプランで、教員と複数の学生がチャット形式でリアルタイムに報告・相談を行えます。

さらに、2026年5月にはチェックリスト機能のバージョンアップも予定しております。OSCEに向けて繰り返し実習を行える試験対策機能が追加される予定です。チェックリスト機能および看護医療プランについては、以下のリンクからご確認ください。

・「チェックリスト機能」紹介ページ：https://pholly.jp/function/

・「看護医療プラン」詳細ページ：https://pholly.jp/plan/

■IT導入支援事業者 Animato様

Animatoは、経済産業省 認定経営革新等支援機関として、全国の中小企業を対象とした経営相談、補助金活用サポート、経営改善計画の策定、資金調達に関する相談、ITツール導入に関するツール選定／導入／フォローを行っています。

業界最安値帯・最短1か月から！シンプル操作が特徴のPholly

- 会社名：株式会社Animato（経済産業省 認定経営革新等支援機関）- 代表取締役：江刺 真理子- 事業内容：各種補助金活用サポート（事業再構築補助金、ものづくり補助金など）経営改善計画策定サポート銀行融資サポート創業・起業の相談／サポートeラーニング研修素材および動画などの制作- URL：http://animato-animato.com

Phollyは、大学や専門学校を中心にご利用いただいている授業支援システムです。業界最安値帯の料金プラン、最短1か月から利用できる柔軟さが特徴です。

直感的に操作できるデザインにもこだわっており、ITツールの使用に不安がある方も簡単に操作していただけます。スマートフォンやタブレット端末から、時間や場所を選ばずにアクセスできる利便性も評価いただいています。

初期費用は無料で、最短1か月からの契約が可能です。無料トライアルも提供しているため、実際の画面を確認したうえで導入していただくことができます。導入から継続までスムーズに進められるよう、専任スタッフがサポートいたします。

・料金プラン：https://pholly.jp/plan/(https://pholly.jp/plan/)

・主な機能：https://pholly.jp/function/(https://pholly.jp/function/)

・導入にまつわるお悩みを解決！コラム記事：https://pholly.jp/column/(https://pholly.jp/column/)

・Phollyならではのこだわりや開発秘話：https://pholly.jp/case/

・販売代理店制度について：https://pholly.jp/agency/

【Phollyの主な機能】

機能を詳しく見る :https://pholly.jp/function/

【会社概要】

会社名：Mogic株式会社

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

URL： https://www.mogic.jp/(https://www.mogic.jp/)

【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡