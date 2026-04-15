【2026年6月竣工】三和倉庫、約5,000パレット保管可能な定温自動倉庫を神奈川県横浜市に新設。薬剤師在籍×最新鋭システムで医薬品・化粧品・食品添加物等の安全供給を実現

三和倉庫株式会社横浜事業所 新倉庫（2025年3月末時点）

三和倉庫株式会社(本社:神奈川県横浜市緑区)は、厳格な温度管理と効率化が求められる医薬品・食品物流のニーズに応え、2026年6月、横浜事業所に定温自動倉庫を新設します。本施設は、最新のGDPガイドラインに適合し、薬剤師在籍のもとで最高水準の品質管理を提供します。

深刻化する人手不足に対応する自動化技術と、災害時も稼働を止めないBCP機能を備え、荷主企業のサプライチェーン最適化に貢献していきます。

URL：https://www.sanwasoko.co.jp/newwarehouses/#yokohama

新設の背景

詳細はこちら :https://www.sanwasoko.co.jp/newwarehouses/#yokohama

首都圏では、医薬品・化粧品において、温度管理が可能な定温倉庫へのニーズが高まっています。特に医薬品業界では、GDPガイドラインへの対応が求められ、高品質な管理体制を備えた倉庫を求める声が増加しています。

さらに、物流2024年問題によりドライバー不足が加速。消費地に近く、効率的な配送が可能な倉庫の確保が、企業の重要課題となっています。

三和倉庫は、長年首都圏の物流を支えてきた実績を活かし、高品質管理×好立地×大規模保管を兼ね備えた次世代型定温倉庫を開設いたします。

新倉庫の特長

定温自動倉庫内イメージ図

【大規模保管と高密度管理】

ダブルディープ方式の自動倉庫により、約5,000パレット(自動倉庫4,000パレット、荷捌きエリア1,000パレット)の保管能力を実現。多様な温度管理商品に対応可能です。

【GDPガイドラインに準拠した品質管理】

24時間温度監視システム(VAISALA社の温度モニタリングシステム)、全室空調(20~25℃の定温定湿管理)、全床防塵仕様を完備。薬剤師在籍のもと、GMP管理、医薬品製造業の許認可による高品質な商品保管を実現します。システムによるロット管理を徹底し、バックアップ体制も整備しています。

【専用フロア運用で他貨物との接触リスクを排除】

1～3階の各フロアを荷主様専用スペースとして運用可能。オムニリフターによる垂直搬送により、フロアごとに独立した動線を確保し、他貨物との混載・接触リスクを完全に排除します。

【環境配慮と事業継続性】

太陽光パネルによる自家発電、LED照明、高効率空調で環境負荷を低減。非常用電源、減振ラック・ダンパー完備で災害時も安定供給を維持します。

また、全天候型バースを完備し、雨天時でも荷役作業が中断しません。ドックレベラー装備により、トラックとの段差を解消し、荷役時間の短縮とドライバー負担の軽減を実現します。

【首都圏への好アクセス】

東名高速横浜青葉ICから5km13分、東名高速横浜町田ICから9km20分、横浜港から約15km35分、羽田空港から約25km40分。首都圏西部向けの配送拠点として最適です。

施設概要

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178914/table/6_1_3d1548f2657a4de5ddbca39e26ca5351.jpg?v=202604151251 ]

三和倉庫は、本倉庫を首都圏における定温物流の中核拠点として、お客様のサプライチェーン最適化と持続可能な物流サービスの提供に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

三和倉庫株式会社 物流本部 物流営業部 TEL:045-6144-6113

HP:https://www.sanwasoko.co.jp/newwarehouses/#contact

会社概要

企 業 理 念：私たちは顧客に対し誠意を持って接すると共に、

安全で迅速・正確なサービスを提供するためにたゆまぬ努力を続ける。

会 社 名：三和倉庫株式会社

所 在 地：神奈川県横浜市緑区上山1-16-1

設 立：1950年5月1日

代表取締役：辻川 立史

事 業 内 容：倉庫保管(危険品、普通品、医薬品等)、流通加工、通関、保険代理店サービス等