在席管理ツール『せきなび』、国内最大級のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」の「Grid Award 2026 Spring」にて、最高位「Leader」を初受賞！

株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一）の従業員総活躍サービス「Humap（ヒューマップ）」が提供する、在席・座席管理ツール『せきなび』は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するIT製品比較サイト「ITreview（アイティレビュー）」において、2026年4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」の座席管理システム部門で、最高位である「Leader」を初めて受賞いたしました。

■ 『せきなび』とは

『せきなび』は「だれが、どこで、何をしているか」ひと目でわかる在席管理ツールです。

2020年6月に提供開始以来、「シンプルで分かりやすい操作性」「人となりが分かる顔写真付きプロフィール機能」に好評をいただいています。

特に近年増加するハイブリッドワークをはじめ働き方の変化の中で、「あの人どこだっけ？」「話しかけていいかわからない」といった社内コミュニケーションのムダや壁を取り除き、スムーズな社内連携を実現しています。

■ 「ITreview Grid Award」の概要と受賞内容

ITreview Grid Awardとは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせ、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。

今回『せきなび』が受賞した「Leader」は、満足度と認知度の双方が高い製品にのみ贈られる称号であり、多くのユーザーから信頼され、業界をリードする製品として評価された証です。

■ 受賞の背景：ユーザーレビューから見える『せきなび』の評価ポイント

『せきなび』は、ハイブリッドワークやフリーアドレス化が進む企業において、「誰が・どこにいるか」を瞬時に可視化するツールとして多くの企業に導入されています。今回の初の「Leader」受賞にあたっては、ITreviewに寄せられた実際のユーザーの声から、特に以下の3点が評価されています。

- マニュアル不要の圧倒的な「導入のしやすさ」と「操作のシンプルさ」「マニュアルなしで直感的に使える」「ITリテラシーを問わず全社展開がスムーズ」といった声が多く、導入障壁の低さが満足度につながっています。- 電話取次ぎや相談の「ムダ削減」「フロアが違うメンバーの在席状況や会議中・休みが一目でわかるため、電話の取次ぎのムダ・負担が激減した」「Teamsで『今どこ？』と聞く手間が省ける」など、実務における具体的な生産性向上が高く評価されています。- 担当者の負担を軽減する「手厚いサポート体制」「要望が実際の機能改善に結びつくのが早い」「サポートが丁寧でレスポンスが良い」といった、導入後の伴走体制も信頼獲得の大きな要因となっています。

■実際に投稿いただいたコメント

ITreview「座席管理システム」内『せきなび』についてのレビュー

※感想はレビューより抜粋

・在席管理ツール『せきなび』のレビューページ

レビューページ：https://www.itreview.jp/products/sekinavi/reviews

・『せきなび』の受賞カテゴリ-

座席管理システム：https://www.itreview.jp/categories/seat-management-system

■ 担当者コメント（株式会社アスマーク Humap事業部 責任者：磯辺 隆弘）

「この度、初の「Leader」バッジをいただくことができ、大変光栄に感じております。今回の受賞は、日頃より『せきなび』をご活用いただき、貴重なフィードバックをくださるユーザーの皆様のおかげです。

特にレビューの中で「使いやすさ」や「電話取次の効率化」といった現場のリアルなメリットに触れていただけていることは、我々の開発思想が届いている証であり、大きな励みになります。今後も「働く場所を選ばない時代の、チームの絆をつなぐインフラ」として、さらなるサービス向上に努めてまいります。」

■ 『せきなび』の特徴と導入のメリット

『せきなび』は、マニュアルいらずのシンプルで分かりやすい操作性で、誰でも簡単に在席管理・活用が可能です。単なる座席管理機能だけでなく、顔写真付プロフィール機能でコミュニケーションを活性化します。

導入前だけでなく、導入後も専任カスタマーサクセスによるサポートがあるため、座席レイアウト変更やユーザーの追加などの運用の手間の削減も可能です。

『せきなび』では、「居場所情報」「業務状況」「スケジュール」「連絡先」「プロフィール情報」といった散らばった「社内情報」を集約し管理できるため、スムーズな社内コミュニケーションを実現します。

フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークに限らず、固定席の座席管理、部署組織図としての管理などさまざまな課題に合わせた活用が可能です。

無料トライアルも可能ですので、お気軽にご相談ください。

＞＞『せきなび』の無料トライアルはこちら＜＜

https://humap.asmarq.co.jp/sekinavi/(https://humap.asmarq.co.jp/sekinavi/?c=prtimes)

アスマークが運営する「Humap」は従業員総活躍を理念に掲げ、様々な組織に関する課題を解決するHRテックサービスを提供しております。『せきなび』は、ハイブリッドワークやフリーアドレスなど多様化する企業における働き方を支える座席管理＆コミュニケーション活性化ツールです。

この度アワードに選出いただいたことに感謝申し上げるとともに、今後も機能拡充・サービス向上に努めてまいります。

■関連サービス

誰が、どこで、何をしているかひと目でわかる 在席管理ツール『せきなび』

https://humap.asmarq.co.jp/sekinavi/

当社サービスについて

株式会社アスマーク Humap（ヒューマップ）

■Humapの従業員総活躍サービスについて

Humap（ヒューマップ）は、マーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスに持つアスマークならではの「リサーチ技術・分析力」を活かし、組織課題の可視化と解決をサポートするHRテックサービスの総称です。

「あなたの組織の従業員総活躍をサポートしたい」を理念に、課題に合わせたサービスで企業の働きやすい環境づくりに貢献いたします。

https://humap.asmarq.co.jp/



▼Humapの主なHRテックサービス

・在席管理・フリーアドレス管理ツール「せきなび」

・従業員満足度調査（ES調査）「ASQ」

・ハラスメント＆コンプラ対策「CHeck」

・オンラインサンクスカード「Smileボーナス」



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク Humap事業部

mail：humap_inquiry@asmarq.co.jp

お問い合わせフォーム：https://humap.asmarq.co.jp/contact/



【会社概要】

業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスとして展開しています。 企業のマーケティング活動を支援する傍ら、そこで培った20年以上にわたるリサーチ技術と分析ノウハウを応用し、HR Tech事業「Humap」では組織課題の解決を支援。「従業員満足度調査（ASQ）」「ハラスメント実態調査（CHeckリサーチ）」等の調査サービスに加え、現代の働き方に即した「座席管理ツール（せきなび）」や「オンラインサンクスカード（Smileボーナス）」などのSaaS型サービスを提供し、クライアントのビジネス成功と組織の成長に貢献します。



会社名：株式会社アスマーク（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

お役立ち資料：https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/