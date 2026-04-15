″だしを食べるお菓子”シリーズがリニューアル！『だしおかき』『北海道のだしポテト』が3月5日より発売中

株式会社しゃけを

株式会社しゃけを（本社：北海道標津町、代表取締役：椙田圭輔）は、弊社の代表商品である『しゃけをのTHE北海道だし』を使用したお菓子、『だしおかき』および『北海道のだしポテト』を、2026年3月5日より販売開始いたしました。

“食べるだし”という新しい楽しみ方を提案する「だしを食べるお菓子」シリーズとして、北海道の素材の魅力を活かした商品を展開しています。

『だしおかき』

だしおかきリニューアルポイント

2025年4月の発売から累計販売数1万個を突破※したしゃけをのおかき『だしおかき』を、リニューアルしました。

本リニューアルでは、使用する塩を「オホーツクの塩」に変更。標津の鮭節・北海道産の真昆布・北海道産のかじか・国産の椎茸をブレンドした、だしの香りと旨味がより引き立つよう改良しました。だしの風味を活かすことで、塩分量を押さえながらも奥行きのある味わいを実現しています。

さらに、パッケージにはフックに掛けられる穴を設けており、売り場での陳列もしやすい仕様に変更いたしました。

※累計販売個数はしゃけをかきの箱タイプと袋タイプの合計です。

商品情報

商品名：だしおかき

発売日：2026年3月5日

内容量：40g

価格：360円（税抜）

販売場所：北海道内のお土産店、道の駅、空港売店、オンラインショップ等

『北海道のだしポテト』

北海道のだしポテト特徴

『北海道のだしポテト』は、北海道産のじゃがいもを使用したフライドポテトを『しゃけをのTHE北海道だし』で味付けした新商品です。チップス型やスティック型なども検討しましたが、一口で食べやすく、食感も楽しめるサイコロ型を採用しました。

一口食べれば、北海道産じゃがいもの甘さと、北海道のだしの香りと旨味が広がります。サクサクとした軽やかさで、あと引く美味しさに仕上がりました。

開発ストーリー

弊社の代表商品である『しゃけをのTHE北海道だし』をより多くの方に知っていただきたい、そして北海道の地域資源を活かしたお菓子をつくりたいという想いから、本商品の開発がスタートしました。

フライドポテトにだしを組み合わせるという新しい発想に挑戦。北海道産のじゃがいもを使用することで、より“北海道らしさ”を感じられるお菓子に仕上げました。地域資源を活かしたお土産として、北海道の魅力が全国へ広がっていくことを目指しています。

商品情報

商品名：北海道のだしポテト

発売日：2026年3月5日

内容量：35ｇ

価格：360円（税抜）

販売場所：北海道内のお土産店、道の駅、空港売店、オンラインショップ等

『しゃけをのTHE北海道だし』とは

『しゃけをのTHE北海道だし』は、北海道のソウルフードであり北海道3大鍋のひとつでもある「かじか鍋」から着想を得て生まれた商品です。扱いにくさや知名度の低さから「未利用魚」となっている「かじか」を使用し、標津産の鮭節・北海道産の真昆布・国産の椎茸をブレンド。”これぞ北海道”というだしを目指しました。

味に加えて、地域資源の活用と環境配慮の姿勢が評価され、第4回「北海道お土産グランプリ North Wave Selection 2025-2026」にて、準グランプリを受賞。累計販売個数77万包（2026年3月時点）を突破する弊社の代表商品です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000118286.html

地域資源を活かしたお土産で北海道の魅力を全国に！北海道標津町の『北海道グミ』と『しゃけをのTHE北海道だし』が「北海道お土産グランプリ」でグランプリ＆準グランプリを受賞 | 株式会社しゃけをのプレスリリース

代表コメント

「ゴールデンウィークや夏の北海道旅行のお土産としてはもちろん、毎日のおやつやおつまみとしても楽しんでいただける商品に仕上がりました。ご家族皆さまで、北海道の美味しさを味わっていただけたら嬉しいです！」

株式会社しゃけをについて

株式会社しゃけをは、「北海道をもっと楽しく！面白く！」をモットーに、地域の食材を活かした商品開発を行っています。

会社HP：https://sakewo.co.jp/

通販サイト：https://sakewo.com

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