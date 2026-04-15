クライアントから信頼される多面評価の仕組みへ。株式会社日本マンパワーさまの導入事例を公開

株式会社イング

株式会社イングが提供するセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」を株式会社日本マンパワーさまに導入いただきました。

スマイルサーベイ導入の背景

導入事例を見る :https://smilesurvey.jp/case/nippon_manpower/スマイルサーベイのページが開きます

総務省が公開しているASP・SaaSの安全性に関する情報開示指針や、IPAが公開しているWebアプリケーションセキュリティの実装・チェックリストなどへの対応を踏まえ、より強固なセキュリティ対策を行う必要があると課題を持たれていた日本マンパワーさま。

さらに自社でタイムリーに設問更新などができる仕組みなども求められていました。

スマイルサーベイ導入のポイント

セキュリティ面や費用面を重視される中で、これらの要件を満たしている点をご評価いただきました。

加えて、回答状況の可視化や回答者の識別が可能であること、さらに複数の担当者で1つのサーベイを管理できる点も評価され、スマイルサーベイの導入に至りました。

スマイルサーベイ導入後、運用工数の大幅な削減を実現

smile survey MYPAGE 導入後の運用イメージ

スマイルサーベイ導入後、自社で設問設定や回答者管理を行うことができるようになり、協力会社に依頼していた期間の短縮が実現しました。

また、未回答者を自動抽出してリマインドメールを配信できる機能もご活用いただき、運用工数の大幅な削減を実現できているとのことです。

当初の課題は概ね達成、さらなる利便性向上にも期待

特に重要視されていたセキュリティ強化については概ね達成いただきました。

また、必須要件であった回答状況の確認や回答者の識別、複数担当者でのサーベイ管理についても、現在の運用で問題なく対応できています。

現在は主に、研修やコンサルティングに連動した多面評価で活用されており、今後はキャリア自律サーベイでの活用も検討されています。

さらに、サーベイ結果の配信までをスマイルサーベイ上で完結させたいとのご要望もいただいており、今後のさらなる活用拡大が期待されます。

日本マンパワーは、キャリア開発支援のパイオニアとして、個人と組織の成長を多角的に支援する総合人材開発機関です。「人材開発を通して未来を創る」を理念に掲げ、全国の主要拠点を中心にサービスを展開。国内初のキャリアコンサルタント養成講座をはじめ、企業向け研修、カウンセリング、人事コンサルティングなど、55年以上にわたり日本のキャリア形成支援をリードし続けています。

セルフ型アンケートツール「スマイルサーベイ」

ご要望に合わせた柔軟なカスタマイズを得意としているセルフ型アンケートツール「スマイルサーベイ」。大手企業・官公庁をはじめさまざまな業種や規模で幅広くご利用いただいています。

- 自由度の高いデータ連携に対応

社内管理システムをはじめSFA MA CRM などの外部システムへのアンケートデータ連携が可能です。

顧客満足度調査など、回収したデータの一元管理が可能です。

- 高基準のセキュリティを完備

金融機関や官公庁への導入実績多数。セキュリティポリシーに準拠したシステムをご提供しています。

- 安心の月額定額制

月額費用は定額制。アンケート数・回収数は無制限で使い放題です。

スマイルサーベイについて

ご要望に合わせた柔軟なカスタマイズが強みのセルフ型アンケートツール「スマイルサーベイ」。月額定額制でアンケート作成数は無制限。スタンダードプランなら月額30,000円でご利用可能です。

社内の運用フローに合わせた独自機能の開発もお任せください。

大手企業・官公庁をはじめさまざまな業種や規模で幅広くご利用いただいています。

導入事例一覧(https://smilesurvey.jp/case/)

業種や規模に関わらず、さまざまなシーンでアンケートをご活用いただいています

アンケート機能一覧(https://smilesurvey.jp/function/)

どんどん便利に使いやすく進化するアンケートツールの機能をご紹介しています

お問い合わせ先(https://smilesurvey.jp/contact/)

実際の画面ですべての機能が無料で試せるトライアルをぜひご利用ください

またスマイルサーベイの機能や仕様についてご不明点はお気軽にお問い合わせください

【 株式会社イングについて 】

株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「スマイルサーベイ」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。