愛知県犬山市にあるテーマパーク「日本モンキーパーク」「野外民族博物館リトルワールド」に名古屋名物「ぴよりん」をデザインした新商品「プリントクッキー」が登場！

株式会社ヘソホールディングス

人々がふと足を止める「シズル感あるモノづくり」を展開する株式会社レイニーブルー（本社：愛知県小牧市・代表取締役：鈴村直也）は、ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス株式会社）と犬山市にあるテーマパーク、日本モンキーパークと野外民族博物館リトルワールド（株式会社名鉄インプレス）とのコラボ商品「プリントクッキー」を発売いたします。

■商品概要

商品名 ：ぴよりんトリッププリントクッキー（日本モンキーパーク×ぴよりん）

ぴよりんトリッププリントクッキー（野外民族博物館リトルワールド×ぴよりん）

価 格 ：756円（税込）

内容量 ：クッキー12枚（3種ランダムで入っています）

発売日 ：2026年4月中旬予定 ※販売場所によって導入時期が異なる場合がございます。

販売店舗：ぴよりんトリップ日本モンキーパーク×ぴよりん : 日本モンキーパーク内「サウスショップ」

ぴよりんトリップ野外民族博物館リトルワールド×ぴよりん : 野外民族博物館リトルワールド内「ミュージアムショップ」

ぴよりんトリッププリントクッキー（日本モンキーパーク×ぴよりん）

ぴよりんトリッププリントクッキー（野外民族博物館リトルワールド×ぴよりん）

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

日本モンキーパーク https://www.japan-monkeypark.jp/

野外民族博物館リトルワールド https://www.littleworld.jp/

■会社概要

社 名：株式会社レイニーブルー

所在地：愛知県小牧市岩崎郷戸西1886B

代表者：代表取締役 鈴村 直也

事業内容：菓子、食品、調味料、食料品の企画、製造及び販売

資本金：9,800,000円

URL： https://www.rainy-blue.co.jp

【ヘソホールディングスグループ】

株式会社ヘソプロダクション https://www.heso-pro.com/

株式会社そもそもクリエイト https://somosomo.co.jp/

株式会社レイニーブルー https://www.rainy-blue.co.jp

株式会社ダイワトーイ https://daiwatoy.co.jp/

株式会社ねこのてプロダクション https://neko-pro.co.jp/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社レイニーブルー

URL： https://www.rainy-blue.co.jp