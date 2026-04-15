愛知県犬山市にあるテーマパーク「日本モンキーパーク」「野外民族博物館リトルワールド」に名古屋名物「ぴよりん」をデザインした新商品「プリントクッキー」が登場！

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株式会社ヘソホールディングス

人々がふと足を止める「シズル感あるモノづくり」を展開する株式会社レイニーブルー（本社：愛知県小牧市・代表取締役：鈴村直也）は、ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス株式会社）と犬山市にあるテーマパーク、日本モンキーパークと野外民族博物館リトルワールド（株式会社名鉄インプレス）とのコラボ商品「プリントクッキー」を発売いたします。





■商品概要


商品名　：ぴよりんトリッププリントクッキー（日本モンキーパーク×ぴよりん）


　　　　　ぴよりんトリッププリントクッキー（野外民族博物館リトルワールド×ぴよりん）


価　格　：756円（税込）


内容量　：クッキー12枚（3種ランダムで入っています）


発売日　：2026年4月中旬予定 ※販売場所によって導入時期が異なる場合がございます。


販売店舗：ぴよりんトリップ日本モンキーパーク×ぴよりん : 日本モンキーパーク内「サウスショップ」


　　　　　ぴよりんトリップ野外民族博物館リトルワールド×ぴよりん : 野外民族博物館リトルワールド内「ミュージアムショップ」





ぴよりんトリッププリントクッキー（日本モンキーパーク×ぴよりん）



ぴよりんトリッププリントクッキー（野外民族博物館リトルワールド×ぴよりん）



※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。





日本モンキーパーク　https://www.japan-monkeypark.jp/


野外民族博物館リトルワールド　https://www.littleworld.jp/　　




■会社概要

社　名：株式会社レイニーブルー


所在地：愛知県小牧市岩崎郷戸西1886B


代表者：代表取締役　鈴村 直也


事業内容：菓子、食品、調味料、食料品の企画、製造及び販売


資本金：9,800,000円


URL： https://www.rainy-blue.co.jp



【ヘソホールディングスグループ】


株式会社ヘソプロダクション　https://www.heso-pro.com/


株式会社そもそもクリエイト　https://somosomo.co.jp/


株式会社レイニーブルー　https://www.rainy-blue.co.jp


株式会社ダイワトーイ　https://daiwatoy.co.jp/


株式会社ねこのてプロダクション　https://neko-pro.co.jp/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》


株式会社レイニーブルー


URL： https://www.rainy-blue.co.jp