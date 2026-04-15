【04/28開催】長く働ける職場を見つけたい！応募前に“会社の空気”を読み解く方法 【無料／オンライン】

株式会社キズキ

「長く働ける職場を見つけたい！」と切望している方にこそ、参加してほしいセミナーです。

- 求人を見ているだけで、動悸がして画面を閉じてしまう…- どの求人を見ても自分がうまく働けるイメージが湧いてこない- 次の就職先もまた数ヶ月で辞めることになったら、もう後がない…

もし、今あなたがこの感覚に襲われているなら、このセミナーはあなたのためのものです。

一度職場でメンタルを崩すと、再就職は「博打」のように思えるかもしれません。しかし、安心してください。あなたがこれまで長く働けなかったのは、忍耐力がなかったからでも、社会人失格だからでもありません。

単に、求人票の「裏側」にある“会社の空気”を読み解く方法論を持っていなかっただけなのです。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年4月28日（火）に、ブラック企業やミスマッチを未然に防ぎ、あなたにとっての「安全な職場」を見極めるための無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@mEgMo

プログラム内容

本セミナーでは、転職サイトや求人票に書かれている「企業からのメッセージ」を正しく読み取る方法と、あなたのキャラクターとマッチするかを見極める技術をお伝えします。

多くの人が「給与」や「勤務地」だけで選び、入社後に「こんなはずじゃなかった」と絶望します。しかし、求人票には必ず、その会社の「本音」が漏れ出しています。

- 「静かにコツコツ働きたい人」にとっての優良求人はどんな言葉で書かれているか？- 「マニュアル通りに進めるのが得意な人」が選ぶべき職種キーワードは？

セミナーでは、具体的なキーワードを例に挙げながら、あなたにとって「応募してはいけない会社」と「狙い目の会社」の見分け方のヒントをお伝えします。

セミナーで会社の空気の読み解き方を学んだあとは、ぜひ同時にご予約いただくオンライン個別相談会で実際のあなたにあった職場について検討していきましょう。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@mEgMo

【参加者限定特典】オンライン個別相談会

本イベントでは、後日行われる特別個別相談会をご用意しております。

あなたにあった職場の選び方を、経験豊富なキャリアのプロがマンツーマンでお伝えします。

「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

面談するのは、経験豊富なメンタル×キャリアのプロです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

個別相談会も予約する :https://form.run/@mEgMo

登壇者紹介

杉浦安季（すぎうらあき）

キズキビジネスカレッジ（KBC）マネージャー

ADHD当事者。1992年生まれ、愛知県出身。南山大学 外国語学部英米学科 卒業（ロンドン大学への1年間留学経験あり）。HRTech業界・Webマーケティング業界にて7年間の法人営業経験あり。TOEIC985点（990点満点）、英検1級、ITパスポート試験合格。

大学卒業後、株式会社インテリジェンス（現・パーソルキャリア株式会社）に入社。入社後はインテリジェンスビジネスソリューションズ（現・パーソルプロセスア＆テクノロジー株式会社）に出向し、システムサービスの法人営業担当として4年間従事後、セールスリーダーに昇格。営業活動のマニュアル作成や社員採用・育成などに携わる。

2020年4月、ITベンチャーである株式会社Reproに転職。自社サービスの海外展開に向けた営業、サービス運営の仕組みづくり、ツール導入顧客のマーケティングのコンサルティングに従事。2020年10月、フリーランスとして独立。

株式会社キズキの法人連携事業部立ち上げに携わる。

2022年10月、KBC大阪校の就労支援担当に就任。半年で約10名の就職を支援。2023年4月、KBC大阪校のマネージャーとしてキズキに正式に入社、その後関西エリアの責任者となる。

イベント詳細

日時：2026年04月28日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@mEgMo

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@mEgMo

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業依頼お会いした多くの方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。