【東京開催｜限定10名】必ず“できる”を持ち帰るフッ素実習セミナー　眞木吉信先生が徹底解説

株式会社オール・デンタル・ジャパン

株式会社オール・デンタル・ジャパンは、歯科衛生士の臨床スキル向上と医院全体の予防レベル向上を目的とした「予防歯科・フッ化物実習セミナー（全5回）」を東京都江戸川区にて開催いたします。

本セミナーでは、東京歯科大学 名誉教授 眞木吉信先生を講師に迎え、フッ化物応用の基礎から臨床での実践までをわかりやすく解説します。

眞木先生は、スウェーデン・ルンド大学歯学部 口腔微生物学講座への留学経験をお持ちで、

グローバルな視点を取り入れた実習内容は、毎回大好評です！

「知識を深めたい」「スキルを伸ばしたい」歯科衛生士の皆さまに、全力でおすすめしたいセミナーです。

＜お申込みはこちら＞

https://forms.gle/bbv6Vmp3L77PWFK67

本セミナーの3つの魅力

１. 全5回で予防歯科の知識と技術を身につける実践型プログラム

全5回で予防歯科の知識と技術を身につける設計となっており、「知っている」から「できる」へと確実にステップアップできる内容です。なお、各回ごとの単発参加も歓迎しており、ご都合や関心のあるテーマに合わせてご参加いただけます。

２. 少人数制だからこそ、講義と実習をバランスよく学べる

各回10名限定の少人数制により、講義と実習をバランスよく組み合わせ、一人ひとりの理解度に合わせた学びを提供します。う蝕活動試験や細菌検査、シーラント、ラバーダム防湿、TBI、PMTCなど、日常診療に直結する実践的な技術を網羅的に習得できます。

３. 現役歯科衛生士から、現場のリアルな知見も学べる

現役の歯科衛生士も参加するため、教科書だけではわからない現場ならではのリアルな知見を聞けるのも魅力です。日々の診療の中で培われた工夫や視点に触れることで、より実践的な学びにつながります。

本セミナーは、歯科衛生士の成長を通じて、医院全体の診療体制の向上に寄与することを目的としています。日々の診療における技術の共有と理解を深めることで、より質の高い予防歯科の実践をサポートします。

新人教育の体系化に課題を感じている医院様や、予防歯科の質を高めたいとお考えの院長・管理者の方に、スタッフへの受講をおすすめいただきたいプログラムです。現場で活かせる知識と技術を段階的に習得することで、医院全体の診療体制の底上げをサポートします。

講義の座学と実習の両方を行うからこそ、理解にとどまらず、実際に使える技術として身につけることができます。

＜お申込みはこちら＞

https://forms.gle/bbv6Vmp3L77PWFK67

2025年度開催セミナーの講義中の風景2025年度開催セミナーの実習中の風景

この機会に、フッ化物に関するすべての疑問をクリアにし、

歯科衛生士としてのプロフェッショナリズムをさらに高めましょう！

今後の日程・内容

<第1回> 6月7日(日)

講義：う蝕のエビデンスに基づく予防方法とリスクの診断（歯根面う蝕）

実習：5種類のう蝕活動試験を実際にやってみよう！最新の細菌検査に関する実習

<第2回> 7月5日(日)

講義： マイクロスコープを使った正しいシーラントの応用方法

実習： 衛生士自身がラバーダムをかけられるようになる。

ラバーダム実習 / シーラント実習をしよう！

<第3回> 9月6日（日）

講義：APF 溶液使用の注意点

実習：3分で撮れる口腔内カメラ5枚法、IOS活用

<第4回> 10月4日（日）懇親会あり（任意）

講義：リスクに基づくフッ化物応用法 ライフステージに応じたフッ化物応用

実習：自院でフッ化物溶液を作ることができるようになるまで ～眞木先生の(秘)レシピを公開！～

<第5回> 11月1日(日)

講義：Ti インプラントとフッ化物、フッ素の反対論に対する説明

実習：実際にマイクロスコープを使ってみよう PMTCとPTCの違い

【参加費】

ADJ 会員： 20,000 円

非会員： 30,000 円

※税別・テキスト代・実習費・昼食費込

ADJ会員の入会はこちらから(https://salon.all-dental-japan.com)

【時間】

10：00～17：00（受付開始 9：45～）

【会場】

こばやし歯科クリニック

(東京都江戸川区中央4-11-8 アルカディア親水公園ビル3F)

※院内履きをご持参ください。

HP：https://www.k-dc.net/

【対象】

歯科医師および歯科衛生士、学生

【講師】

東京歯科大学 名誉教授

眞木吉信 先生

【経歴】

昭和５３年３月 東京歯科大学卒業

昭和６２年９月 スウェーデン，ルンド大学歯学部口腔微生物学講座留学

平成 ２年４月 東京歯科大学口腔衛生学研究室助教授

平成１４年４月 東京歯科大学衛生学講座教授

平成１４年４月 （公財）ライオン歯科衛生研究所附属東京診療所院長

平成２２年４月 東京歯科大学社会歯科学研究室教授

平成２８年４月 東京歯科大学衛生学講座教授

＜お申込みはこちら＞

https://forms.gle/bbv6Vmp3L77PWFK67

【お問い合わせ】

株式会社オール・デンタル・ジャパン

サポートデスク

【TEL】03-6820-1000

【Mail】info@all-dental-japan.com