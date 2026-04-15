『最高の私のつくり方　外見×内面デザインノート』2026年4月15日（水）発売！　Amazon売れ筋ランキング 「その他の美容・ダイエットの本」部門にて1位※獲得

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、書籍『最高の私のつくり方　外見×内面デザインノート』（著：岡田実子）を2026年4月15日（水）に発売いたします。


※Amazon 売れ筋ランキング　本　「その他の美容・ダイエットの本」部門 1位（2026/2/27調べ）


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自分を知って人生をより豊かにする実践型ワークブック


本書は、“私”を知ることで人生が動き出し、なりたい自分を目指すための実践型ワークブックです。


日本で初めて「顔タイプ診断（R）」を考案した創始者・岡田実子が提案する「自分磨きノート」では、外見と内面を分析し、自分を磨く65のワークを収録しています。


図解と豊富なイラストでわかりやすく徹底解説。自問自答を通して「本当になりたい自分」探しをサポートする一冊です。


自分の性格だけではなく、外見の“似合う”を分析することができ、外見・内面両方から自分の魅力を再発見することができます。








収録内容


- 顔タイプ、骨格、パーソナルカラー診断で自分を知る
- 理想の私をデザインするための印象変化のコツ
- ビジョンボードとTO DOリストでなりたい私を目指すetc...


こんな方におすすめ


- 人生にぼんやりとした悩みがある
- 自分の良さがわからない
- 新しい自分を見つけたい
- もっと仕事や人生をより良いものにしたい


ノートに書き出すことで、自分らしく輝くためのヒントが見つかるはずです！



目次


はじめに


この本の使い方


Simple Question



Chapter1　外見から自分を知ろう


Chapter2　内面から自分を知ろう


Chapter3　なりたい私をクリエイトする


Chapter4　自分がなりたい未来を引き寄せる



おわりに










書籍情報


『最高の私のつくり方　外見×内面デザインノート』


著者：岡田実子


定価：1,870円（本体1,700円＋税）


発売日：2026年4月15日（水）


判型：A5判


ページ数：160ページ


ISBN：978-4-04-330049-5


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000630/)



著者プロフィール



岡田実子（おかだ じつこ）


一般社団法人日本顔タイプ診断協会代表。イメージコンサルタント歴21年。


専業主婦を経て、銀座にイメージコンサルティングサロン「HAPPY SPIRAL」、プロ養成校「HAPPY SPIRAL Academy」を設立。顔タイプ診断（R）を考案し、一般社団法人日本顔タイプ診断協会の代表理事。8,600名超のプロを育成。講演等で延べ2万人以上に魅力を伝え、SNS総フォロワー数は30万人を超える。


著書はアジア3カ国で翻訳出版。


Instagram：@jitsuko.ok(https://www.instagram.com/jitsuko.ok/)


ブログ：https://ameblo.jp/happy-spiral-salon/


YouTube：https://www.youtube.com/@kaotype