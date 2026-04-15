『最高の私のつくり方　外見×内面デザインノート』2026年4月15日（水）発売！　Amazon売れ筋ランキング 「その他の美容・ダイエットの本」部門にて1位※獲得

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、書籍『最高の私のつくり方 外見×内面デザインノート』（著：岡田実子）を2026年4月15日（水）に発売いたします。

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自分を知って人生をより豊かにする実践型ワークブック

本書は、“私”を知ることで人生が動き出し、なりたい自分を目指すための実践型ワークブックです。

日本で初めて「顔タイプ診断（R）」を考案した創始者・岡田実子が提案する「自分磨きノート」では、外見と内面を分析し、自分を磨く65のワークを収録しています。

図解と豊富なイラストでわかりやすく徹底解説。自問自答を通して「本当になりたい自分」探しをサポートする一冊です。

自分の性格だけではなく、外見の“似合う”を分析することができ、外見・内面両方から自分の魅力を再発見することができます。

収録内容

こんな方におすすめ

- 顔タイプ、骨格、パーソナルカラー診断で自分を知る- 理想の私をデザインするための印象変化のコツ- ビジョンボードとTO DOリストでなりたい私を目指すetc...- 人生にぼんやりとした悩みがある- 自分の良さがわからない- 新しい自分を見つけたい- もっと仕事や人生をより良いものにしたい

ノートに書き出すことで、自分らしく輝くためのヒントが見つかるはずです！

目次

はじめに

この本の使い方

Simple Question

Chapter1 外見から自分を知ろう

Chapter2 内面から自分を知ろう

Chapter3 なりたい私をクリエイトする

Chapter4 自分がなりたい未来を引き寄せる

おわりに

書籍情報

『最高の私のつくり方 外見×内面デザインノート』

著者：岡田実子

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2026年4月15日（水）

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-330049-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000630/)

著者プロフィール

岡田実子（おかだ じつこ）

一般社団法人日本顔タイプ診断協会代表。イメージコンサルタント歴21年。

専業主婦を経て、銀座にイメージコンサルティングサロン「HAPPY SPIRAL」、プロ養成校「HAPPY SPIRAL Academy」を設立。顔タイプ診断（R）を考案し、一般社団法人日本顔タイプ診断協会の代表理事。8,600名超のプロを育成。講演等で延べ2万人以上に魅力を伝え、SNS総フォロワー数は30万人を超える。

著書はアジア3カ国で翻訳出版。

Instagram：@jitsuko.ok(https://www.instagram.com/jitsuko.ok/)

ブログ：https://ameblo.jp/happy-spiral-salon/

YouTube：https://www.youtube.com/@kaotype