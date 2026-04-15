【仙台ロイヤルパークホテル】「バランスボール×ヨガ＆季節のアフタヌーンティーセット」アクティビティとティータイムを楽しむ1日限りのイベント

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）では、2026年6月9日(火)にバランスボールを使いながら体を動かすガーデンヨガと季節のアフタヌーンティーセットを楽しめるイベントを開催いたします。初夏の心地よいガーデンの中、体を動かす時間とくつろぎのティータイムを組合せたイベントで心も身体も満たされるひとときをお過ごしください。

第一部「アクティブタイム」ではバランスボールをメインとしたヨガ体験を、第二部「リラックスタイム」ではロビーラウンジにて“初夏を彩る紫陽花アフタヌーンティーセット”をお楽しみいただきます。

レンタルヨガマットおよびバランスボール、そのほかミネラルウォーターをご用意しております。

専門の講師がわかりやすくご案内しますので、初心者の方もお気軽にご参加ください。

■心も体も弾むアクティブでリラックスなロイヤルウェルネスデー

日時：2026年6月9日(火) 第一部11：30～／第二部13：00～

場所：バランスボール×ヨガ：ホテルガーデン

※悪天候時は館内にて開催

アフタヌーンティーセット：ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

※初夏を彩る紫陽花アフタヌーンティーセットを提供

料金：お1人様 5,500円

予約：WEB(2日前まで)

初夏を彩る紫陽花アフタヌーンティーセット

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。※料金には消費税・サービス料が含まれます。

■仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル、神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

U R L：https://www.srph.co.jp/

■ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。