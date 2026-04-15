ラフなのにフレンドリーな手書き風書体「モトヤタッピー」4月15日発売

株式会社モトヤ

株式会社モトヤ（大阪市北区紅梅町2-8／代表取締役社長：古門 慶造）は、親しみやすい表情を持つ手書き風書体「モトヤタッピー」を2026年4月15日（水）に発売いたします。

モトヤタッピー

■製品紹介

モトヤ書体の開発は、1950年代から始まり現在に至っています。この間、モトヤ書体は鉛活字、タイプ活字、写植用文字盤、デジタルフォント（ビットマップフォント・アウトラインフォント）など、様々なフォントソリューションに対応し、その製品形態を変化させてきました。しかし、永年にわたる書体開発の歴史の中で変わらないもの、それは「可読性」と「文字の美しさ」の追求です。

活字時代から「可読性」と「文字の美しさ」を追求し、印刷業界で高い支持を得てきたモトヤ書体は、近年ではテレビテロップやゲーム、Web、地図サイトなど多様なジャンルに導入されております。

新商品「モトヤタッピー」は、親しみやすい表情が特徴で、誰かへ宛てたメッセージに使用するのに最適です。学園生活をテーマにした映画やドラマ、アニメ作品とも相性が良く、広告媒体においてはテレビCMや食品・飲料のパッケージなどでも使いやすくなっています。この書体を使用した作品は、人々に親近感を与える表現が可能です。

今後も、当社は可読性と美しさを追求する文字フォントの開発と普及を通じて、すべての産業の発展を目指します。

■製品概要

製品名： モトヤEXタッピー2（外字付きTrueTypeフォント）

OTF（M）モトヤタッピー2 Std（OpenTypeフォント／Mac用）

OTF（W）モトヤタッピー2 Std（OpenTypeフォント／Windows用）

発売日： 2026年4月15日（水）

価格 ： 13,200円（税込）／外字付きTrueTypeフォント

19,800円（税込）／OpenTypeフォント

詳細 ： https://www.motoyafont.jp/special/tappy/

【フォーマットおよび対応OS】

外字付きTrueTypeフォント（9,278文字）・Windows7以降 日本語版

OpenType Std版（9,354文字）・Windows7以降 日本語版

・Mac OS10以降 日本語版

＜発売記念キャンペーン開催のお知らせ＞

「モトヤタッピー」の発売を記念して、キャンペーンを開催します。30％OFFとなるこの機会に、是非お買い求めください。

期間 ：2026年4月15日（水）～7月15日（水）までの約3ヵ月間

内容 ：「モトヤタッピー」が30%OFF

13,200円（税込） ⇒ 9,240円（税込）／外字付きTrueTypeフォント

19,800円（税込） ⇒ 13,860円（税込）／OpenTypeフォント

■ラフなのにフレンドリーな手書き風書体「モトヤタッピー」が新登場！

「モトヤタッピー」は、ボールペンなどで少し急いで書いたような、書き崩れた文字が特徴の手書き風書体です。制作においては、クラスメイトから借りた授業ノートに書かれていそうな「ラフだけど親しみやすい」、「上手すぎず、下手すぎない」、「整っていないけど読める」、そんな身近な文字を目指しました。書体名は、「下手（へた）っぴ」でもあり「達筆（たっぴつ）」でもあることから「タッピー」と名付けました。

モトヤタッピー_特徴1モトヤタッピー_特徴2モトヤタッピー_書体見本モトヤタッピー_書体組見本

■会社概要

商号 ： 株式会社モトヤ

代表者 ： 代表取締役社長 古門 慶造

所在地 ： 〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町2-8

創業 ： 1922年2月

事業内容： デジタルフォント及び組込みフォントの制作・販売・

印刷関連機器・材料の販売・人材派遣事業・

人材紹介事業・DTP関連教育事業

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.motoya.co.jp/

■当ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社モトヤ

大阪本社 技術部

電話 ：（06）6358-9128

FAX ：（06）6358-9129

E-mail ：f-info@motoya.co.jp

URL ：https://www.motoyafont.jp/