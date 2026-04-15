なんでも出来ちゃうお母さんへ贈る、母の日スペシャルの2本

スウォッチグループジャパン株式会社MOTHER LIKE NO OTHERTHE CHARM OF MOM

THE CHARM OF MOMは、26mmのピンクケースでソフトな遊び心のある雰囲気を醸し出し、小さめのタイムピースを好む方にぴったりです。MOTHER LIKE NO OTHERは、34mmの極薄ターコイズケースが際立ち、スッキリして無駄のない輪郭の時計を好む方に最適です。

どちらのモデルも、ステンレススチール製ブレスレットに沿って、金属製のチャームが付いているデザインです。遊び心あふれる絵文字にインスパイアされたチャームは、それぞれに特別な意味が込められています：

- 星：ママは私たちの生活の隅々まで明るく照らしてくれる魔法のような輝きを放つから。- 王冠：ママは私たちにとって女王様のような存在。王族のように扱われるにふさわしいから。- マニキュア瓶：ママは何をするにも独特のセンスとスタイルをもっているから。- サングラスをかけたスマイリーフェイス：ママはいつも楽しくて、気取らずにクールさを保つ方法を知っているから。- 力こぶ：ママは感情的にも身体的にも信じられないくらいの強さを見せるから。- ディスコボール：ママは、どの部屋に入っても、明るく照らす陽気な輝きを持っているから。

ギフトに最適な母の日スペシャルは、ユニークなスタイルと洗練されたスタイルを融合。お母さんが毎日輝けるようデザインされています。THE CHARM OF MOM とMOTHER LIKE NO OTHER は、現在、世界中のswatch.com にて販売中です。

Swatch について

スイス生まれのポジティブな刺激と生きる喜び：Swatch は1983 年の創立以来、腕時計業界に衝撃を与えてきました。Swatchは常に時代の流れを反映した印象に残るデザインを世に送り続け、世界をリードするウォッチメーカーになると同時に、世界中で最も人気があり、そして絶えず自らに忠実な姿勢を貫くブランドとなりました。そこには、定期的にリリースされる新作モデルでも、特別コレクショ

ンでも、サプライズを届け続けるウォッチメーカーとしてのプライドがあります。Swatch の思考や活動が革命的であることは、早期からBMX やロングボード、サーフィンなどのアクションスポーツに関わってきていることにも証明されています。上海のSwatch Art Peace Hotel は、Swatch のアートへの愛を体現し、世界中のアーティストが集まる場を提供しています。